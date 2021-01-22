На создателя электрокара Zetta завели уголовное дело

Компания ООО «Зетта», которая находится в Тольятти и занимается созданием российского электрокара Zetta, с сентября по ноябрь 2020 года не выплачивала зарплату 59 своим сотрудникам и задолжала четыре миллиона рублей. Нарушение Трудового законодательства обернулось для фирмы возбуждением дела об административном правонарушении, а для ее руководителя — уголовным делом.

На сайте прокуратуры Самарской области опубликовано сообщение о том, что в ООО «Зетта» была проведена проверка соблюдений трудового законодательства, по факту которой прокурор возбудил дело и обязал работодателя устранить нарушения. Помимо этого, по материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы «Зетта» Дениса Щуровского — из-за полной невыплаты зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145 УК РФ). В настоящее время проводится расследование, за ходом которого следит прокуратура.

Уточняется, что, благодаря вмешательству прокуратуры, сотрудники «Зетты» все же получили положенную им зарплату.

Как уголовное дело в отношении руководителя «Зетты» отразится на ходе проекта, пока неизвестно. Осенью прошлого года сообщалось, что электрокар City Modul 1 проходит финальную стадию сертификации, производственную площадку в Тольятти готовят к старту серийного производства, а первые «товарные» экземпляры уже собраны.

© Zetta

Zetta City Modul 1 представляет двухместный электрокар с трёхдверным кузовом из металлического каркаса с композитными навесными панелями. Он укомплектован четырьмя асинхронными моторами-колесами Дуюнова суммарной отдачей 98 лошадиных сил. На одном заряде аккумулятора емкостью 10 киловатт-часов City Modul 1 способен проехать 180 километров.