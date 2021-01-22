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Российская блогерша показала «минус» машины за 15 миллионов и прослыла «зажравшейся» 

Lenta.ru 3 часа назад
Российская блогерша показала «минус» Porsche за 15 миллионов
Фото: Lenta.ru
Российская блогерша показала «минус» роскошного автомобиля Porsche за миллионы рублей и прослыла «зажравшейся». Соответствующая дискуссия развернулась под видео на ее странице в TikTok.
Виктория Портфолио — бизнесвумен из Санкт-Петербурга, которая занимается обзорами люксовой жизни богатых людей, дорогих вещей и светских мероприятий. На размещенном в сети ролике девушка демонстрирует белый электрокар Porsche Taycan стоимостью 15 миллионов рублей. На кадрах она проводит рукой по переднему отсеку машины, после чего багажник автоматически приподнимается. «Можно провести вот так вот рукой, и откроется багажник, но рука будет грязной», — произносит Портфолио, подчеркнув, что это главный минус автомобиля.
Публикация набрала 2,1 миллиона просмотров и почти 170 тысяч лайков. При этом пользователи сети принялись критиковать блогершу за хвастовство. «Дорогая, ты зажралась, причем капитально!», «Главный минус — то, что он стоит 15 лямов», «Мне бы твои проблемы», «Отберите у нее кто-нибудь деньги», «Не хочу хвастаться, но я купил чипсы», — высказывались они в комментариях.
В сентябре 2020 года российский продюсер Яна Рудковская похвасталась роскошной жизнью в соцсетях. Ее запечатлели со старшим сыном Александром около автомобиля Porsche Cayenne черного цвета в одежде люксовых брендов. На продюсере также были кроссовки из коллаборации Air Dior х Nike Jordan.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Porsche Cayenne , Porsche , Яна Рудковская
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