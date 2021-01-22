Российская блогерша показала «минус» Porsche за 15 миллионов

Российская блогерша показала «минус» роскошного автомобиля Porsche за миллионы рублей и прослыла «зажравшейся». Соответствующая дискуссия развернулась под видео на ее странице в TikTok

Виктория Портфолио — бизнесвумен из Санкт-Петербурга, которая занимается обзорами люксовой жизни богатых людей, дорогих вещей и светских мероприятий. На размещенном в сети ролике девушка демонстрирует белый электрокар Porsche Taycan стоимостью 15 миллионов рублей. На кадрах она проводит рукой по переднему отсеку машины, после чего багажник автоматически приподнимается. «Можно провести вот так вот рукой, и откроется багажник, но рука будет грязной», — произносит Портфолио, подчеркнув, что это главный минус автомобиля.

Публикация набрала 2,1 миллиона просмотров и почти 170 тысяч лайков. При этом пользователи сети принялись критиковать блогершу за хвастовство. «Дорогая, ты зажралась, причем капитально!», «Главный минус — то, что он стоит 15 лямов», «Мне бы твои проблемы», «Отберите у нее кто-нибудь деньги», «Не хочу хвастаться, но я купил чипсы», — высказывались они в комментариях.