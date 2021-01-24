В США оценили новую версию УАЗ «Патриот»

Американским автомобильным порталом HotCars была дана оценка версии отечественной внедорожной версии УАЗ "Патриот". Данное авто на территории Соединённых Штатов будут реализовывать под маркой Bremach Taos.

Раньше стало известно, что продажи внедорожной модификации стартуют в текущем году. Авто будут продаваться филиалом итальянской фирмы Bremach, которая специализируется на производстве современных полноприводных специальных авто. Taos будет собираться на территории Калифорнии. Внедорожная модификация стоит в базовой вариации от 26 000 долл. (1 900 000 руб.).

В рамках портала отечественный внедорожник считают исключительной машиной 4x4, с отличным сочетанием цены и надежности. Модель получила высококлассные функции. В HotCars отмечают, что данное транспортное средство довольно компактное и надежное авто, имеющее впечатляющий дорожный просвет, позволяющий проходить различные водные преграды до пятидесяти сантиметров в глубину.

Эксперты считают, что машина полностью ориентирована для езды в условиях бездорожья. Авто похвастается хорошими мультимедийными функциями, кожаным салоном с подогревом кресел. Задние места довольно просторные.

Система контроля устойчивости авто, обеспечивает предотвращение заноса автомобиля на поворотах. Также специалисты отмечают антиблокировочную систему.