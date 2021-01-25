Audi объявила ценник на кроссовер RS Q8 для России

Немецкая автомобилестроительная компания Audi ещё вконце минувшего года открыла в России приём предварительных заказов на новый «заряженный» кроссовер RS Q8. Изначально стоимость новинки не объявлялась и только недавно стала известна стартовая цена мощной модели.

Новый Audi RS Q8 имеет ряд различий со стандартной вариациейкросса. В первую очередь это более массивная решётка радиатора, бампера другого дизайна с элементами, выполненными из карбона, иные выхлопные патрубки. Также отличить новинку можно по «особым» шильдикам и корпусам зеркал другого цвета.

Что касается интерьера, то в принципе он практически аналогичентаковому у модели Audi RS6, хотя есть и некоторые отличия. Так, кроссовер RS Q8 получил другие кресла и оформление центрального тоннеля, отличается и отделка дверных карт. Новинка может похвастаться цифровой «приборкой» диагональю 12,3 дюйма, дисплеем мультимедиа и управления климатической системой диагональю 10,1 дюйма.

Под капотом Audi RS Q8 оснащён гибридной силовой установкой наоснове V8 с двойным турбонаддувом рабочим объёмом 4 литра, дополненного 48-вольтовым стартер-генератором. Суммарная отдача гибрида составляет 600 «лошадей», работает агрегат в паре с восьмидиапазонным «автоматом».

Заявленная для рынка России стартовая цена Audi RS Q8 — 10,24млн руб. Дополнительно покупателям предлагают ряд премиальныхопций, к примеру, кожаную отделку салона, панорамную крышу, углерод-керамические тормоза. Стоимость последних составляет 600 000 рублей.