Юрист рассказал о новых штрафах для водителей

В 2021 году для водителей были введены новые штрафы, например — за брошенное авто или за получение недействительной карты техосмотра. Также ужесточилось наказание по статье об отказе от прохождения медицинского освидетельствования — при наличии в салоне несовершеннолетнего водителя могут оштрафовать на 50 тысяч рублей и лишить прав на три года.

В нынешнем году в Кодекс об административных правонарушениях была добавлена статья 16.10 «Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств», согласно которой оставление разукомплектованных и (или) брошенных авто вне специально отведенных мест наказывается штрафом до 3 тыс. руб.

Эта норма, которую называют «штрафом за автохлам», ранее регулировалась на муниципальном уровне, однако для большей эффективности ей придали федеральное значение, приводит агентство «Прайм» слова юриста Егора Редина.

Разукомплектованными являются авто, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, включая запор горловин цистерн или пробки топливного бака. Сгоревшее транспортное средство также считается разукомплектованным, а вот определения брошенного авто в законе нет.

Также с 2021 года ужесточилась статья об отказе от прохождения медицинского освидетельствования — при наличии в салоне несовершеннолетнего водителя могут оштрафовать на 50 тысяч рублей и лишить прав на три года.

Помимо этого, новшеством КоАП стало подробное описание требований к камерам и полученным с их помощью материалам.

«Они должны стать основой для запуска федерального приложения с рабочим названием «Народный инспектор» по примеру того, как в столице работает мобильное приложение «Помощник Москвы», с помощью которого граждане могут фиксировать на свои мобильные телефоны ряд грубых нарушений ПДД», — указал юрист.

Изменилась в новом году и периодичность техосмотра: новые автомобили не проходят его первые четыре года, после чего нужно будет проходить осмотр раз в два года. Авто, которым больше 10 лет, должны подвергаться осмотру каждый год.

«Таким образом, в 2021 году техосмотр потребуется легковушкам, выпущенным в 2017-м, 2015-м, 2013-м, 2011-м, или старше», — рассчитал юрист.

Помимо этого, введены штрафы за формирование диагностической карты без проведения реального осмотра (до 300 тыс. руб. для ИП и юридических лиц). Владельцы авто за получение недействительной карты наказываются штрафом до 10 тыс. руб. или даже годом заключения — в рамках части 3 статьи 327 УК РФ.

«Но такое суровое наказание маловероятно», — считает Редин.

Информация о прохождении ТО будет храниться в единой обновленной базе — ЕАИСТО. Благодаря этому ГИБДД сможет отслеживать машины, которые необходимые процедуры проверки не прошли.

Сдача экзаменов на получение прав также меняется — ранее сданный автодром считался пройденным этапом, но с апреля нынешнего года экзаменуемый должен будет сдавать его заново при «заваливании» вождения по городу.

Сами права перешли в «цифру» и теперь являются записью в охраняемой базе данных, которая содержит гораздо больший объем информации (например, данные о ТО, ДТП, страховках).

Стоит напомнить, что 10 января вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в КоАП» — теперь в России штрафуют за неоплату проезда по платной автодороге.

Согласно нововведению, Кодекс об административных правонарушениях дополнился новой статьей: «Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог».

Для легковых автомобилей штраф составляет 1,5 тыс. руб., для автобусов и грузовиков — 5 тыс. руб. При оплате штрафа в течение 20 дней с даты постановления водитель освобождается от ответственности, а дело о нарушении закрывается.

При фиксации камерами подобного нарушения несколько раз за сутки штраф будет выписан один раз.

Кроме того, водителей, несколько раз за год грубо нарушивших правила дорожного движения, власти хотят наказывать жестче. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минюста сообщала газета «Коммерсантъ».

«Планируется включить в КоАП ряд новых норм, в том числе новый вид наказания для злостных нарушителей», — отметили в ведомстве.

Тех водителей, которые трижды за 12 месяцев были оштрафованы за превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений, будут лишать прав на срок до полутора лет.

Учитываться будет комбинация из трех любых грубых нарушений, их перечень будет отдельно закреплен в новом Кодексе. Нарушения, которые фиксируют автоматические видеокамеры, в «накопительной системе» учитываться не будут.