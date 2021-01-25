В России подорожали все автомобили Renault 

Renault присоединилась к ряду автопроизводителей, повысивших рублевые цены на свою продукцию в 2021 году. Причем французская компания переписала ценники сразу всех моделей, представленных на российском рынке: их стоимость увеличилась на 0,8-5,4 процента или на 8-47 тысяч рублей.

Наиболее заметную прибавку получил Duster 2021 года — 1,8-5,4 процента или 22-47 тысяч рублей в зависимости от комплектации. При этом, в отличие от других моделей, кроссовер 2020 года сохранил прежний ценник. Вероятно, это связано со скорым выводом на российский рынок Duster второго поколения, премьера которого намечена на 11 февраля. Модель уже начала появляться у дилеров: на прошлой неделе ее засняли на парковке автосалона «Авантайм» в Москве.

На втором месте по подорожанию оказался кроссовер Arkana. Автомобиль 2020 года прибавил в цене 26 тысяч рублей или 1,5-2,2 процента, а 2021 года — 28 тысяч и 1,7-2,4 процента. Третьим стал Kaptur: за кроссовер 2020 года теперь просят на 1,6-2,1 процента или 23-25 тысяч рублей больше, а модель 2021 года стала на 1,7-2,2 процента или 25-27 тысяч рублей дороже.

В последний раз Renault повышала цены на свои автомобили в ноябре. Тогда подорожание также затронуло все модели французской марки: они прибавили в стоимости от 15 до 30 тысяч рублей или 1,7-3,0 процента от старых цен.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за прошлый год Renault удалось реализовать в России 128 408 автомобилей. Бестселлером марки стал Logan, на котором остановили выбор 32 628 россиян. На втором месте расположился Duster с результатом 31 640 проданных автомобилей, а на третьем — Sandero, проданный в количестве 26 038 штук.