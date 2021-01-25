За год россияне потратили на машины около 2,25 трлн рублей 

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Аналитики «Автостат Инфо» подсчитали, что затраты россиян на покупку легковых автомобилей в 2020 году достигли отметки в 2,249 трлн рублей.

В годовой статистике самых доходных моделей авторынка РФ лидирует Hyundai Creta. По данным «Автостат Инфо», за 2020 год покупатели приобрели 71 418 таких кроссоверов и потратили на них 85,4 млрд рублей. Они также купили 87 171 автомобиль KIA Rio на сумму в 82,8 млрд рублей, а также 35 451 кроссовер Toyota RAV4 на 77,3 млрд рублей, которые дополнили топ-3 самых доходных моделей авторынка России.

«Пятерку» моделей, лидирующих по итогам года по выручке с продаж составили также Lada Vesta Volkswagen Tiguan. В течение года россияне купили 102 121 новую «Весту» и заплатили за них 74,7 млрд рублей, а также 33 061 кроссовер Volkswagen Tiguan и заплатили за такое количество машин 64 млрд рублей.

В списке моделей авторынка РФ, с которых в 2020 году удалось получить наибольшую выручку, представлены машины разных сегментов. Так, например, шестое место занимает седан В-сегмента Volkswagen Polo , который в прошлом году был продан в количестве 57 526 ед. на общую сумму в 52,4 млрд рублей. Седьмое место досталось седану бизнес-класса Toyota Camry — 48,5 млрд рублей, полученных с продажи 25 033 таких машин. На восьмой строчке этого списка находится внедорожник KIA Sportage , который за год разошелся в количестве 27 897 ед. и «заработал» 47,7 млрд рублей.

Напомним, что в 2019 году, согласно результатам исследования "Автостат Инфо" выручка с продажи легковых автомобилей в России составила 2,26 трлн рублей.