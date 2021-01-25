Водителей напугали новыми штрафами за автохлам 

В СМИ появились сообщения, что в России якобы начали действовать новые штрафы — "за автохлам". Об этом сообщил агентству "Прайм" управляющий партнер компании "Позиция Права" Егор Редин.

Как сообщает агентство со ссылкой на юриста, с января в Кодексе об административных нарушениях появилась новая норма "Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств", отныне оставление разукомплектованных или брошенных автомобилей повлечет предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

При этом разъясняется, что под разукомплектованными автомобилями подразумеваются машины, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, от пробки бензобака или стекла до двери или капота. Также в эту категорию могут попасть автомобили без внешних световых приборов, колес, шин, а также сгоревшие машины.

Среди других нововведений — мойка автомобиля в запрещенных местах (штраф до 2 тысяч рублей). За проезд или остановку на газонах полагается штраф от 1,5 до 4 тысяч рублей, а за остановку, стоянку и проезд по детским игровым и спортивным площадкам — от 2 до 5 тысяч рублей.

Однако водителей стоит успокоить. Это не только не вступило в силу, но даже и не вносилось в действующий Кодекс. Все это новеллы нового проекта КоАП, который готовит Минюст . Когда этот документ будет доработан, пока никому неизвестно. Так что принятия его даже до конца этого года ожидать не стоит, потому что документ огромен, а ему еще предстоит быть принятым в трех чтениях в Госдуме

То же касается и новеллы, ужесточающей наказание нетрезвому водителю до лишения прав на 3 года и штраф 50 рублей, если он перевозил несовершеннолетнего. Это также новелла проекта нового КоАП.