Kia назвала стартовую цену обновленного Picanto для России

Компания Kia готовится вывести на российский рынок хэчтбек Picanto, переживший обновление в прошлом году. В преддверии старта продаж, до которого осталось чуть больше месяца, южнокорейская марка раскрыла подробности о новинке, которая поступит в дилерские центры в пяти комплектациях со стартовой ценой 819 900 рублей.

С обновлением количеством доступных комплектаций Kia Picanto сократилось с шести до пяти, при этом из линейки исчезли «средняя» Prestige и X-Line. Хэтчбек предложат в версиях Classic и Comfort с литровым «атмосферником» (67 лошадиных сил и 95 Нм крутящего момента), работающим в паре с пятиступенчатой «механикой», а также с 1,25-литровым агрегатом (84 силы, 122 Нм), в пару к которому положен четырехдиапазонный автомат. Комплектации подороже — Luxe, Style и GT-Line — будут доступны исключительно с 84-сильной «четверкой». Турбированный двигатель на 100 лошадиных сил с «роботом», доступный в Европе, в России не появится.

Для Picanto приготовили 10 вариантов расцветки кузова и оснастили диодными фарами и колесными дисками размерностью от 14 до 16 дюймов. Увеличенный специально для российских дорог клиренс остался прежним — 161 миллиметр. За безопасность отвечают фронтальные эйрбеги, системы АБС, стабилизации и антипробуксовки. Есть также датчик света, иммобилайзер и центральный замок.

Для салона доступны три отделки на выбор — тканевая, из искусственной кожи или комбинированная — а также разноцветные декоративные элементы в сиденьях, дефлекторах воздуховодов, дверных картах и селекторе коробки передач. Спинка заднего сиденья складывается в пропорции 60/40.

В начальной версии Classic хэтчбек Picanto оснащен кондиционером, аудиосистемой с радио и четырьмя динамиками и USB-входом. В комплектации Comfort список оборудования дополнен регулировкой сиденья водителя по высоте и электроприводом стеклоподъемников; рулевое колесо отделано кожей.

В следующей версии Luxe имеются мультируль, камера заднего вида, боковые подушки безопасности и мультимедийная система с восьмидюймовым экраном, поддерживающая протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Количество динамиков аудиосистемы увеличено до шести. Комплектация Style дополнена центральным подлокотником между передними сиденьями, климат-контролем и задними датчиками парковки.

Наконец, топовая GT-Line традиционно отличается красными вставками в решетке радиатора, усеченным рулем и легкосплавными колесными дисками с особым дизайном, алюминиевыми накладками на педали, диодными повторителями поворотников и хромированными ручками дверей. В оснащение включены круиз-контроль, приборка с 4,2-дюймовым дисплеем, системы бесключевого доступа, контроля слепых зон и предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки.

Продажи Kia Picanto в России стартуют 5 марта. Автомобиль получит ценник от 819 900 до 1 114 900 рублей. Для сравнения, цена дорестайлинговой малолитражки в России варьируется от 774 900 до 1 079 900 рублей за топ-версию GT-Line. Модель по-прежнему производится на калининградском заводе «Автотор».