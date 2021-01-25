На какие вопросы гаишников лучше не отвечать? 

Вероятно, немного найдется автолюбителей, для которыхобщение с гаишниками обыденное дело. В большинстве своемавтомобилисты не горят желанием общаться с ними. Но если васостановили, деваться уже некуда. Главное, во время общения синспектором не усугубить ситуацию.

Помните, что гаишники частенько задают такие "наводящие"вопросы, неправильный ответ на который может закончиться для вас штрафом.

Вопросы из серии: "Нарушаем?", "Употребляли?" и т.п., не стоитконечно полностью игнорировать. Но и отвечать на них нужно весьма осторожно.

Про нарушение вам должен сообщить сам инспектор, а не ожидать, что вы догадаетесь, что нарушили. Про нетрезвое состояние вообще особо распространяться не стоит. Если инспектор сомневается, пусть проводит тест. Главное, чтобы мундштук был распакован при вас и прибор имел непросроченный штамп госпроверки. Что до осмотра багажника, то тут нужны понятые и пошаговое заполнение протокола.

В общении с автоинспектором придерживайтесь максимальнокорректного тона. Если гаишник делает что-то не так, фиксируйте это на камеру.