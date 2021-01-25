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Как Pajero: Mitsubishi показала испытания нового Outlander 

Российская Газета 1 час назад
Mitsubishi показала испытания нового Outlander
Фото: Mitsubishi
Всё меньше времени остаётся до премьеры нового поколения Outlander. Компания уже публиковала тизер кроссовера, на это раз Mitsubishi показала, как прототип проходит череду внедорожных испытаний, заодно анонсировав точную дату премьеры.
В Mitsubishi сообщили, что новый Outlander унаследовал достижения внедорожника Pajero/Montero Cross Country.
Что это буквально означает, пояснил Кентаро Хонда, главный инженер проекта: "Мы использовали все накопленные нами знания о вождении по дорогам и бездорожью из многолетнего опыта участия в ралли гонках и применили их для усовершенствования новой платформы нашей системы Super All-Wheel Control (S-AWC)".
Также Хонда отметил, что для модели был разработан новый селектор режимов движения, который обеспечит уверенность движения на любом типе покрытия.
Предполагается, что новый Mitsubishi Outlander построен на платформе Nissan X-Trail. Кроме версии с ДВС Outlander получит гибридную, подробностей о которой пока нет.
Кроссовер будет представлен 16 февраля 2021 года. Первыми рынками, на которые выйдет новинка, станут США, Канада и Пуэрто-Рико.
Актуальная генерация модели представлена на российском рынке с 5— и 7-местной конфигурациями салона. Цены на модель начинаются от 1 859 000 рублей за переднеприводный вариант и от 2 089 000 рублей за версию с 4х4.
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Комментарии
Бортжурнал , Nissan , Nissan X-Trail , Honda , Mitsubishi , Mitsubishi Outlander
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