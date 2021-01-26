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Toyota может привезти в Россию недорогой седан Vios 

Motor.ru и ещё 3 3 часа назад
Toyota приготовила для России конкурента Hyundai Solaris и Kia Rio
Фото: Роспатент
Компания Toyota запатентовала в России дизайн недорогого седана Vios, который ориентирован на рынки развивающихся стран, например, Индии. Однако официально о планах по выводу этой модели на российский рынок пока не сообщалось.
К конкурентам Toyota Vios можно отнести Hyundai Solaris и Kia Rio. В длину седан достигает 4410 миллиметров, в ширину — 1700 миллиметров, в высоту — 1475 миллиметров, а колесная база составляет 2550 миллиметров. Для сравнения, габариты российского Solaris — 4405x1729x1470, а Rio — 4400х1740х1470. Vios комплектуется «атмосферником» объемом 1,5 литра мощностью и 109 лошадиных сил, который работает в тандеме с пятиступенчатой «механикой» либо четырехдиапазонным автоматом. На Филиппинах модель также доступна с 98-сильным мотором объемом 1,3 литра в паре с вариатором.
Toyota Vios третьего поколения была представлена еще в 2013 году, пережила первый рестайлинг в 2016 году, а в 2020 году седан снова слегка обновился. Тогда же дебютировал Vios GR-S со спортивным дизайном для рынка Малайзии — его оценили в 23,5 тысячи долларов.
Заявка на патент Toyota Vios была подана в апреле 2020 года, однако это еще не гарантирует, что модель будет продаваться на российском рынке. На сегодняшний день в модельном ряду японской марки в России всего два седана: Corolla, которая стоит от 1,4 миллиона рублей, и Camry с начальной ценой 1,77 миллиона рублей.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Hyundai , Kia , Toyota Vios , Hyundai Solaris , Toyota , Kia Rio , Роспатент
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