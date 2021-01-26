PSA Peugeot Citroen модернизирует завод во Франции ради электродвигателей 

Французский автоконцерн PSA Peugeot Citroen проводит ремонт на крупнейшем заводе в восточной части Франции с тем, чтобы перевести производство дизельных двигателей на электрические.

С менее чем 10% объема производства в 2020 году производство электродвигателей на Тремери удвоится примерно до 180 000 в 2021 году, а к 2025 году планируется достичь 900 000 в год — или более половины максимального объема производства завода до пандемии.

Этот сдвиг свидетельствует о том, что автомобильная промышленность — в постоянном движении. Спрос на дизельные автомобили резко упал после проблем с загрязнением окружающей среды в 2015 году. К тому же новые жесткие правила ЕС , которые штрафуют автопроизводителей за превышение лимитов выбросов, подталкивают их активнее переходить на электрокары, пишет Reuters.