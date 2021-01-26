PSA Peugeot Citroen модернизирует завод во Франции ради электродвигателей 

Французский автоконцерн PSA Peugeot Citroen проводит ремонт на крупнейшем заводе в восточной части Франции с тем, чтобы перевести производство дизельных двигателей на электрические.
С менее чем 10% объема производства в 2020 году производство электродвигателей на Тремери удвоится примерно до 180 000 в 2021 году, а к 2025 году планируется достичь 900 000 в год — или более половины максимального объема производства завода до пандемии.
Этот сдвиг свидетельствует о том, что автомобильная промышленность — в постоянном движении. Спрос на дизельные автомобили резко упал после проблем с загрязнением окружающей среды в 2015 году. К тому же новые жесткие правила ЕС, которые штрафуют автопроизводителей за превышение лимитов выбросов, подталкивают их активнее переходить на электрокары, пишет Reuters.
В разгар пандемии, при еще неопределенном уровне спроса на автомобили с электроприводом, автопроизводители от Volkswagen до Nissan стали отказываться от дизельных моделей и наращивать выпуск электрокаров. Производители авто уверены, что 2021 год станет поворотным годом для реального перехода мира к электромобилям. Есть обнадеживающие признаки того, что потребительский интерес к электрокарам растет.
В августе в Renault рассказали, какие автомобили ценят европейцы. Модель Renault Megane стала самым продаваемым компактным автомобилем в Европе в прошлом году. Успех компакт-кара навел руководство компании на новую стратегию развития бренда.