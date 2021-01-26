Премиальный внедорожник LADA Slava показали на новых рендерах 

Отечественный автомобильный гигант «АвтоВАЗ» к 2026 году может выпустить новый премиальный внедорожник, известный пока под названием LADA Slava. Какую внешность может получить грядущая новинка, недавно показали в Сети на свежих рендерах.

Независимые дизайнеры уже не в первый раз демонстрируют своё видение того, каким может оказаться будущий премиальный внедорожник Lada Slava. На сей раз рендеры обнародованы интернет-порталом

Naavtotrasse

и показывают несколько иной экстерьер грядущей новинки, чем ранее, в чём-то «созвучный» представленному концепту Bigster румынской марки Dacia

У запечатлённого на виртуальных изображений Lada Slava резкие формы квадратного кузова с заметными выштамповками и увеличенными колёсными арками, передняя часть прямоугольной формы с расположенными сбоку воздухоотводами. Задняя часть внедорожника выглядит массивно, с наклонной крышей, но довольно компактными фонарями.

Предположительно, LADA Slava будет базироваться на «тележке» CMF-B-LS, а в моторной гамме будет как минимум два варианта силовых агрегатов. Первый — турбомотор рабочим объёмом 1,3 литра, второй — 1,6-литровый атмосферный двигатель. Относительно трансмиссий предположений пока нет, но эксперты отмечают, что неплохим вариантом стала бы шестидиапазонная АКПП, хотя в этом случае премиальный внедорожник может оказаться дороже прогнозируемых 2-х миллионов рублей.