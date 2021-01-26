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В России начались продажи кроссовера Aston Martin DBX 

Автостат 6 часов назад
В России начались продажи кроссовера Aston Martin DBX
Фото: Автостат
Компания Aston Martin начала продажи в России кроссовера DBX, ставшего для марки первой моделью SUV.
Как пишет издание «Авторевю», в России марку Aston Martin представляет единственный московский дилер «Авилон», у которого уже появилась ограниченная партия машин. Стартовая цена Aston Martin DBX — 18 млн 245 тыс. рублей. При этом кроссоверы в наличии стоят около 19 миллионов. В стандартную комплектацию включены кожаная отделка салона, трехзонный климат-контроль, подогрев всех сидений, панорамная крыша (без сдвижной секции), виртуальная панель приборов, медиасистема и др.
Новый Aston Martin DBX оснащен двигателем V8 мощностью 550 л.с. и 700 Нм крутящего момента в сочетании с 9-ступенчатой трансмиссией и постоянным полным приводом. Кроссовер снаряженной массой 2245 кг может разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с, максимальная скорость — 291 км/ч. В базовое оснащение модели уже входят межосевая блокировка с возможностью передачи до 100% крутящего момента как на переднюю, так и на заднюю оси, а также электронная межколесная блокировка задней оси, аналогичная устанавливаемой на модель Vantage. По умолчанию автомобиль также оборудован пневмоподвеской с 7 режимами, от Sport + до Terrain +.
Специально для Aston Martin DBX с нуля была разработана новая платформа, что позволило автомобилю расположить двигатель внутри колесной базы и достичь лучшей развесовки в классе — 54/46. Длина колесной базы при этом составляет более 3 метров, что позволило сделать салон автомобиля одним из самых вместительных моделей среди люксовых SUV.
Клиентам предлагается широкий выбор опций и аксессуаров — специально для DBX разработано 8 дизайнерских спецификаций. Впервые на рынке для персонализации салона DBX клиенты смогут воспользоваться уникальной опцией по отделке ряда элементов тканым шерстяным войлоком, который размещается на дверных панелях, боковой стороне центральной консоли и в нижней части панели приборов
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Бортжурнал , Aston Martin , Авилон , Авторевю
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