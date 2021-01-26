Новая «Нива» получит турбомотор и 24-сантиметровый клиренс

В распоряжении «Авторевю» появились подробности о «Ниве» нового поколения. Со ссылкой на собственные источники на АвтоВАЗе издание раскрыло информацию о габаритах и моторной гамме внедорожника, который придет на смену устаревшей Lada Niva Legend (бывшая 4х4).

По свежим данным «Авторевю», по размеру новая «Нива» в «базе» будет сравнима с пятидверной версией нынешнего внедорожника. В длину она будет достигать 4280 миллиметров (на 40 миллиметров больше, чем пятидверная Niva Legend), однако по расстоянию между осями уступит «пятидверке» 100 миллиметров: колесная база составит 2600 миллиметров.

АвтоВАЗ готовит две модификации, которые будут различаться типом кузова и назначением: асфальтовую и внедорожную, причем последней обещают впечатляющий 24-сантиметровый дорожный просвет. Для сравнения, у нынешней «Нивы» клиренс равен 200 миллиметрам. Как и актуальная Lada Niva Legend, новинка будет безальтернативно полноприводной. Внедорожник оснастят электромагнитной муфтой подключения задней оси и понижающей передачей.

Рассекречена и гамма двигателей: в нее войдет «вазовский» атмосферный мотор 1.8, на Lada Vesta выдающий 122 лошадиные силы, а также турбированный 1,3-литровый агрегат Renault . Вероятно, речь идет о моторе мощностью 150 сил, знакомом по кроссоверу Arkana. «Атмосфернику» положена шестиступенчатая механическая коробка или вариатор Jatco, а турбомотору — только вариатор.