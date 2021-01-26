Какие проблемы приносит автомобилистам тюнинг 

Сегодня почти любая доработка транспортного средства подразумевает определенные проблемы с ГИБДД. Автолюбителям, которые проводят тюнинг-проекты, могут отказывать в любых регистрационных действиях. Кроме того, много вопросов будет возникать и в момент постановки транспорта на учет. Однако есть такие доработки, которые относятся к разрешенным, за них нельзя получить штраф.

Постоянно на форумах можно услышать, что лишний раз лезть в конструкцию транспортного средства не следует. Но что делать, если очень хочется модернизировать тормозную систему или улучшить проходимость? Последнее, например, считается наиболее актуальным для автомобилистов на Дальнем Востоке. В зимнее время в данном регионе очень плохо чистят дороги, а то и вообще забывают про данное мероприятие. В результате, автомобилисты вынуждены дорабатывать своих железных коней, чтобы проехать хотя бы до работы. Именно так появляются УАЗы на габаритных мостах и огромных колесах с низким давлением. Согласно действующему законодательству, подобные доработки недопустимы, а любая переделка расценивается как изменение конструкции авто.

Не более легкая судьба и у жителей средней полосы страны. Установка более качественной тормозной системы или другого обвеса в ГИБДД определяется как внесение изменений. Заметим, что средний срок эксплуатации ТС в России составляет не менее 10 лет. Если такие старенькие машины будут иметь в оснащении новые тормоза, обстановка на дороге ведь станет более безопасной.

Понятно, что многие автомобилисты просто не занимаются оформлением тюнинга, так как это процедура не для слабонервных. Сначала нужно отправиться в лабораторию, чтобы там провели экспертизу и выдали разрешение на доработку автомобиля. После этого нужно отправляться в ГИБДД и получать точно такое же разрешение. И только после этого путь лежит прямо к мастеру в сервис, где будет проводиться переоборудование. На последнем этапе следует ехать обратно в ГИБДД и получать СТС. Соответственно, получить разрешение на доработку тормоза можно, но времени это занимает много.

Сейчас ФГУП НАМИ вместе с Минпромторгом работает над созданием новых ГОСТов. В документах будут прописаны требования, которым должен соответствовать автомобиль, прошедший тюнинг. Это поможет легализовать некоторые доработки и упростить весь процесс оформления.

Интересно, что некоторые предложения поступают и от производителей, которые выпускают тюнинг-комплекты. Они обращают внимание на опыт Германии, где любая компания, занимающаяся тюнингом, должна получить сертификат TUV. В результате, покупатель таких пакетов автоматически избавляется от мыслей о регистрации новых узлов.

Если говорить о классических автомобилях, то их владельцам повезло больше. Еще в прошлом году в России начал действовать ГОСТ, где указаны критерии, по которым транспортное средство относят к классическим. Такая доработка позволяет без проблем зарегистрировать автомобиль в ГИБДД и даже получить государственные регистрационные знаки.