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Можно ли обойтись без смены катализатора? 

Car.ru 5 часов назад
Какие способы помогли энтузиастам обойтись без смены катализатора
Фото: Car.ru
Катализатор — нововведение для авто, в основном обоснованное требованиями экологов по снижению уровня выбросов, наносимого ТС. Для того чтобы соответствовать им, производителям приходится придумывать новые технологии, к которым можно отнести и катализатор.
В основном катализатор стали ставить на иностранные модели, он представляет собой фильтрующий узел, в его основе лежит множество мельчайших керамических ячеек, сверху покрытых металлом. Выхлопные газы, проходя через систему, нейтрализуются, тем самым меньше загрязняя окружающую среду.
Конечно же, со временем требуется замена этого расходника, обычно срок службы катализатора составляет около 300 тысяч километров пробега. Но учитывая, что в России качество дорог хуже, чем в других странах, срок сокращается вполовину. Замена обходится недешево, поэтому российские энтузиасты придумывают способы водить авто без катализатора.
Достаточно просто перепрограммировать систему, чтобы автомобиль ездил без такой системы, пока не будет установлен новый расходник. Еще пористую структуру катализатора иногда сверлят насквозь, делая несколько отверстий. Так снижается расход топлива и уменьшается сопротивление выхлопным газам.
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