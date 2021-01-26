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В России отзывают новые кабриолеты Bentley Continental GTС 

Motor.ru 5 часов назад
В России отзывают новые кабриолеты Bentley Continental GTС
Фото: © Bentley
Росстандарт согласовал добровольный отзыв кабриолетов Bentley Continental GT Convertible, который затрагивает новые автомобили, реализованные в 2020 и 2021 году. Причиной стала проблема с автоматическим складыванием/раскладыванием крыши с брелока — эта функция работает на расстоянии более шести метров, что противоречит внутренним принципам обеспечения безопасности.
В ведомстве пояснили, что, запуская процесс складывания крыши с расстояния более шести метров, владелец может «плохо видеть автомобиль» — это грозит тем, что «третьи лица могут получить травмы». На отозванных кабриолетах обновят программное обеспечение блока управления систем комфорта, исключив возможность складывать и раскладывать крышу при помощи брелока. Работы будут выполнены бесплатно для владельцев.
Кабриолет Bentley Continental GTC поступил в продажу в России летом 2019 года. Модель доступна с мотором W12 объемом шесть литров мощностью 635 лошадиных сил в паре с восьмиступенчатым роботом с двойным сцеплением. С места до 100 километров в час автомобиль разгоняется за 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 333 километра в час.
В 2020 году автомобили Bentley дважды попадали под отзыв в России. В первом случае в ремонт направили 19 экземпляров Bentayga из-за ненадежных ремней безопасности, а во втором — 104 кроссоверов Bentayga с двигателем V8 4.0 из-за возможной утечки топлива.
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Бортжурнал , Bentley Continental , Bentley Continental GT , Bentley
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