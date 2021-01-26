В России отзывают новые кабриолеты Bentley Continental GTС 

Росстандарт согласовал добровольный отзыв кабриолетов Bentley Continental GT Convertible, который затрагивает новые автомобили, реализованные в 2020 и 2021 году. Причиной стала проблема с автоматическим складыванием/раскладыванием крыши с брелока — эта функция работает на расстоянии более шести метров, что противоречит внутренним принципам обеспечения безопасности.

В ведомстве пояснили, что, запуская процесс складывания крыши с расстояния более шести метров, владелец может «плохо видеть автомобиль» — это грозит тем, что «третьи лица могут получить травмы». На отозванных кабриолетах обновят программное обеспечение блока управления систем комфорта, исключив возможность складывать и раскладывать крышу при помощи брелока. Работы будут выполнены бесплатно для владельцев.

Кабриолет Bentley Continental GTC поступил в продажу в России летом 2019 года. Модель доступна с мотором W12 объемом шесть литров мощностью 635 лошадиных сил в паре с восьмиступенчатым роботом с двойным сцеплением. С места до 100 километров в час автомобиль разгоняется за 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 333 километра в час.