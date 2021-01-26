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«Вы нам не конкуренты»: в чем смысл конфликта Tesla и Waymo 

Газета.Ru 3 часа назад
Маск счел технологии Tesla более продвинутыми, чем у Waymo
Фото: Газета.Ru
Руководители компаний-производителей электрокаров Waymo и Tesla вновь схлестнулись в медиа-пространстве. В своем недавнем интервью гендиректор Waymo Джон Крафчик заявил о том, что не считает бренд Илона Маска конкурентом из-за их "неправильного" подхода к технологии автопилота. Маск, в свою очередь, сообщил в своем Twitter-аккаунте, что Tesla превосходит Waymo в сфере применения искусственного интеллекта. Почему две компании не скрывают своей неприязни друг к другу и в чем причина их конфликта — разбиралась "Газета.Ru".
Компании Tesla и Waymo, принадлежащий холдингу Alphabet, являются производителями электромобилей, а значит прямыми конкурентами. Тем не менее, сами они себя таковыми не считают и крайне болезненно переносят любые сравнения друг с другом.
В своем недавнем интервью глава Waymo Джон Крафчик заявил о том, что Tesla, принадлежащая Илону Маску, никогда не сможет создать полноценную систему автопилота, передает портал Ars Technica.

«Для нас Tesla вообще не конкурент. Мы создаем полностью автономную систему вождения. Tesla же — компания, которая разрабатывает продвинутую систему помощи водителю», — сообщил глава Waymo.

Для Маска эти две технологии сосуществуют вместе. По его задумке, автопилот Tesla будет улучшаться постепенно таким образом, чтобы впоследствии работать без присмотра человека, однако Крафчик считает такой подход нерабочим.

«Мысль о том, что можно разрабатывать систему поддержки водителя, пока однажды магическим образом она не превратится в автопилот, это заблуждение. С точки зрения надежности и точности, например, наши датчики на порядок лучше, чем те, что мы видим на дороге от других производителей», — сообщил гендиректор Waymo.

Илон Маск не смог пропустить этот выпад и отреагировал на слова Крафчика в своем Twitter-аккаунте.

«К моему удивлению, у Tesla более продвинутые ИИ-разработки, чем у Waymo», — заявил Маск, также намекнув на то, что его автомобили стоят дешевле, чем у конкурента.

Как оказалось, противоречия между Tesla и Waymo существуют уже довольно давно и связаны с вышеупомянутой системой автопилота. В прошлом октябре компания Маска выпустила обновление программного обеспечения, включающее в себя Full Self-Driving, то есть «функцию полного автопилота». При этом «полный автопилот» от Tesla требует, чтобы за рулем автомобиля сидел оператор, который будет контролировать процесс поездки, так как искусственный интеллект пока еще делает ошибки и иногда пропускает дорожные знаки или разметку.
В свою очередь Waymo делает ставку на «настоящий» автопилот, который не потребует участия водителя-человека. Для этих целей автомобили компании укомплектованы огромным количеством датчиков, включая лидары. С октября прошлого года жители американского Феникса могут вызвать такси от Waymo, за рулем которого нет водителя. Пока пилотный проект запущен лишь на небольшом участке города, но в будущем будет расширяться и на другие районы.
Таким образом, обе компании называют «полным автопилотом» отличающиеся друг от друга технологии, что и стало причиной конфликта между ними.
В начале января 2021 года в качестве протеста Waymo официально объявила о том, что отказывается от использования термина «автопилот» в рамках компании, заменив его на автономное вождение. Руководство Waymo не упомянуло Tesla в своем заявлении, но очевидно, что именно бизнес Маска стал катализатором этого решения.

«Это может показаться небольшим изменением, но оно важно, потому что точность в терминологии может спасти чью-то жизнь», — говорится в публикации Waymo, посвященной этому вопросу.

«К сожалению, мы видим, что некоторые автопроизводители используют термин «автопилот» неточно, создавая у клиентов и широкой публики ложное представление о возможностях технологии помощи водителю. Это ложное впечатление может привести к тому, что кто-то неосознанно рискнет своей жизнью (например, уберет руки с руля), что может поставить под угрозу не только его собственную безопасность, но и безопасность окружающих», — заявили в компании.
Илон Маск тогда проигнорировал выпад Waymo в свою сторону.
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Бортжурнал , Статьи , Tesla , Илон Маск , Alphabet , Газета.Ru
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