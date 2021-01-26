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Почему в мороз слышно шипение из бензобака 

Российская Газета 3 часа назад
В мороз шипение из бензобака может подсказать о неисправности авто
Фото: iStock
Холода зачастую меняют режим работы автомобиля до неузнаваемости. Например, на АЗС при открытии крышки бензобака раздается странное шипение.
Видно, что внутри бака снизилось давление, которое вызывает всасывание воздуха внутрь. Может ли это говорить о какой-то неисправности?
Топливо испаряется, внутри бака растет давление, которое может мешать питанию двигателя. Раньше на автомобилях из-за системы вентиляции резервуара ощущался сильный запах бензина. Сейчас решения другие.
Из-за перепадов температуры увеличивается объем паров топлива, соответственно, давление внутри бака нарастает. Современная вентиляция топливного бака предусматривает абсорберы и фильтры для очистки паров, которые выбрасываются в атмосферу, пишет aif.ru.
Когда мотор заглушен, пары улавливает сепаратор. Даже в этом случае они проходят через фильтрацию через приспособление по типу военного противогаза, в котором содержится угольный порошок.
Когда двигатель включен, то электромагнитный клапан переводит режим улавливания паров на впускной коллектор. Кстати, если автомобиль перевернулся во время ДТП, гравитационный клапан в этой системе закроет вентиляционные отверстия, чтобы избежать протечек.
В мороз из-за конденсата и других отложений, накапливающихся со временем, клапаны бензобака могут работать с перебоями. Давление не получается выровнять должным образом. Шипение из горловины бензобака может говорить о том, что клапан просто подмерз, а может свидетельствовать о неисправностях.
О том, что клапан адсорбера работает неправильно, говорит рост расхода топлива. В числе других симптомов — "плавающие" обороты двигателя через 5-10 минут после начала его работы, отсутствие привычной тяги на ходу, недостоверная информация о количестве топлива на датчике.
Если забился не клапан, а тот самый "военный противогаз" с углем, то его можно разобрать и просушить. Возможно, система начнет работать как следует.
Если шипение раздается в единичных случаях, волноваться не стоит. А вот про систематическом появлении этого звука лучше обратиться в мастерскую.
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Бортжурнал , Аргументы и Факты
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