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Главные причины, почему мужчины водят хуже женщин 

Car.ru 2 часа назад
Эксперты объяснили, почему женщины водят машину лучше мужчин
Фото: Антон Буценко/ТАСС
Несмотря на то, что женщина за рулём — явление совсем не удивительное и к этому большинство автомобилистов относится вполне положительно, некоторые мужчины-водители всё ещё считают, что автоледи водят машину хуже них. Эксперты же уверяют, что представительницы прекрасного пола, напротив, в плане вождения лучше мужчин и этому есть несколько причин.
В первую очередь женщины аккуратнее ведут себя на дороге, чем мужчины, хотя и среди первых, несомненно, встречаются любительницы высокой скорости и рискованных манёвров. Кроме того, представительница прекрасного пола — это мать, а потому у неё больше развит инстинкт самосохранения. Вследствие этого женщины более осторожны и всегда думают о безопасности.
У женщин лучше, чем у мужчин, развито чувство ответственности, поэтому они ко всему, в том числе, к вождению, подходят более обдуманно. Да, из-за этого они медленнее принимают решения, но они всегда взвешены, а это снижает риск дорожно-транспортного происшествия.
По словам экспертов, практически каждая женщина-водитель пристёгивается ремнём безопасности, чего нельзя сказать о мужчинах. Последняя причина, почему автоледи водят лучше джентльменов — неготовность рисковать, потому как нет желания доказать кому-то свою «крутизну», а есть только необходимость в целости и сохранности добраться до места назначения.
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Бортжурнал
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