Автомобилисты скептично оценили рыночные шансы «недополноприводной» LADA Niva 2024

В социальных сетях активно обсуждают появление обновленной модели внедорожника LADA Niva 2024.

Большинство российских автомобилистов уверено, что модель не приживется на отечественном рынке, учитывая ухудшившиеся технические параметры. Главным недостатком обновленного внедорожника может стать то, что он лишится своей первобытности, которая ценится на протяжении продолжительного времени.

Кроме того, недостатком могут стать ухудшенные технические параметры и снижение проходимости, которое негативно скажется на динамических характеристиках.

Однако отечественные разработчики продолжают бороться за идею существенно модернизировать выпускаемый внедорожник, чтобы он стал еще более продаваемым. Но если все технические моменты будут ухудшены и автомобиль лишится своей уникальности, то покупатели действительно не будут рассматривать машину в качестве возможного приобретения, тем более его цена, скорее всего, тоже будет завышена.