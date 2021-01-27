Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶

«Недополноприводная» LADA Niva 2024 не приживётся в России 

Car.ru 1 час назад
Автомобилисты скептично оценили рыночные шансы «недополноприводной» LADA Niva 2024
Фото: Car.ru
В социальных сетях активно обсуждают появление обновленной модели внедорожника LADA Niva 2024.
Большинство российских автомобилистов уверено, что модель не приживется на отечественном рынке, учитывая ухудшившиеся технические параметры. Главным недостатком обновленного внедорожника может стать то, что он лишится своей первобытности, которая ценится на протяжении продолжительного времени.
Кроме того, недостатком могут стать ухудшенные технические параметры и снижение проходимости, которое негативно скажется на динамических характеристиках.
Однако отечественные разработчики продолжают бороться за идею существенно модернизировать выпускаемый внедорожник, чтобы он стал еще более продаваемым. Но если все технические моменты будут ухудшены и автомобиль лишится своей уникальности, то покупатели действительно не будут рассматривать машину в качестве возможного приобретения, тем более его цена, скорее всего, тоже будет завышена.
Видео дня. В Екатеринбурге продают машину по цене квартиры в Москве
Car.ru: последние новости
Обновленный внедорожник Lada Niva получит турбомотор Обновленный внедорожник Lada Niva получит турбомотор Главные причины, почему мужчины водят хуже женщин Главные причины, почему мужчины водят хуже женщин Премиальный внедорожник LADA Slava показали на новых рендерах Премиальный внедорожник LADA Slava показали на новых рендерах
Комментарии 1
Бортжурнал , Lada
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение