Эксперт рассказал о крайне опасной ошибке при парковке

Директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков назвал крайне опасную ошибку при парковке машины. Он сообщил, что для автомобиля вредна длительная стоянка с вывернутыми колесами.

По словам эксперта, подобная парковка уменьшает ресурс шарниров равных угловых скоростей колес, а у транспортного средства с гидроусилителем руля приводит к ускоренному износу данной системы. У таких автомобилей при парковке с вывернутыми колесами увеличенную нагрузку получат насос усилителя и иные компоненты. Это приведет к их ускоренному износу.

Кроме того, возможно повреждение масляных патрубков, которые могут потрескаться из-за излишнего натяжения или лопнуть.