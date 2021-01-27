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Эксперт рассказал об опасной ошибке при парковке автомобиля 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Эксперт рассказал о крайне опасной ошибке при парковке
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков назвал крайне опасную ошибку при парковке машины. Он сообщил, что для автомобиля вредна длительная стоянка с вывернутыми колесами.
По словам эксперта, подобная парковка уменьшает ресурс шарниров равных угловых скоростей колес, а у транспортного средства с гидроусилителем руля приводит к ускоренному износу данной системы. У таких автомобилей при парковке с вывернутыми колесами увеличенную нагрузку получат насос усилителя и иные компоненты. Это приведет к их ускоренному износу.
Кроме того, возможно повреждение масляных патрубков, которые могут потрескаться из-за излишнего натяжения или лопнуть.
Серебряков также добавил, что для автомобилей с электрическим усилителем руля стоянка с вывернутыми колесами не запрещена. Однако он подчеркнул, что тип рулевого усилителя не влияет на работу шарниров равных угловых скоростей, у которых при длительной парковке с вывернутыми колесами растягиваются и теряют эластичность резинки. Последнее ведет к более серьезным проблемам с подвеской, уточняется на портале «АвтоВзгляд».
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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