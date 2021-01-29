Запрограммированный износ: слесарь объяснил деградацию современных авто

Я не отношу себя к сторонникам глобальных заговоров. Но отрицать тот факт, что машины за последние 20 лет сильно деградировали в плане надежности, я тоже не стану. Вчера я был в автосервисе, и пока ребята перетряхивали подвеску, разговаривал со своим автослесарем на эту тему. Он абсолютно убежден, что современные машины спроектированы, чтобы высосать из автовладельцев как можно больше денег.

Крупноузловой ремонт

Автопроизводители умышленно усложняют конструкцию, делают неразборным то, что по идее должно продаваться по частям. Некоторых копеечных деталей, которые изнашиваются, вообще нет в списке запчастей — только более крупные узлы в сборе.

А как вам такая конструкция: чтобы поменять втулки стабилизатора, надо снять подрамник? Это дольше и сложнее, в итоге за ремонт с вас возьмут больше, чем могли бы, в разы. Более того, в оригинальном каталоге запчастей втулки вообще не деталируются — только в сборе со стабилизатором, с железкой по сути.

Замена лампочек в современном автомобиле — тот ещё геморрой. В лучшем случае надо скидывать бампер, в худшем — разбирать полпередка. Аналогично с лампочками в задних фонарях. В некоторых моделях (не будем показывать пальцем, но речь о Пежо-Ситроен и SsangYong ) надо разбирать салон — то есть багажник. Бред, глупость!

И я молчу про светодиодные фары. Если светодиод перегорит (а такое бывает, например, из-за перегрева или скачка напряжения), надо либо колхозить и разбирать фару, либо менять её в сборе целиком. С завода это неразборный элемент. А стоят они — будь здоров!

Датчики массового расхода воздуха почему-то идут только в сборе с патрубком. Зачем? Чтобы подороже было.

На некоторые двигатели (особенно грешит этим Форд) вообще нет оригинальных ремонтных частей типа вкладышей, поршневых колец и так далее. Блок двигателя идет только со всей мелочевкой и поршневой. Почему нельзя продавать все это по отдельности?

А как вам любимые приемы автопроизводителей с рычагами подвески, которые надо менять в сборе, потому что оригинальных сайлентблоков и шаровых не существует? Слава богам, есть заменители.

То же можно сказать про ступичные подшипники, которые почему-то у особо жадных производителей идут только в сборе со ступицей — или ещё с тормозным диском до кучи.

Несъемные датчики ABS стали почти нормой. Точнее, они съемные, но повторно их использовать не получится, потому что они разрушаются. Какое-то запрограммированное самоуничтожение, верно?

Ещё мне нравится номер с одноразовыми болтами слива масла, например, или чего-то ещё. А ведь это всего-навсего болт, ну что с ним будет?!

Ещё стало невероятное количество пластиковых запчастей. Причем, ни какой-нибудь фигни, пластиковыми стали делать важные детали. Например, шестеренка в дроссельной заслонке. Она постоянно работает, двигается, ей жарко. Почему не сделать её металлической?

Уже почти нет новых машин, в которых можно было бы поменять фильтр-сеточку в топливном насосе — надо менять насос в сборе. Никто не хочет делать просто и надежно, всем надо с вывертом, чтобы потом заработать на продаже запчастей, чтобы дилеры не остались внакладе, и выписывали гигантские чеки за работу.

Ещё интересны рекомендации по обслуживанию. Как это масло в автоматической коробке передач не надо менять? Как это на весь срок службы? И каким должен быть этот срок? 150 тысяч километров — и потом на свалку?

Ресурс по компьютеру

Я не знаю, правда это или нет, но говорят, что сейчас компьютеры позволяют точно рассчитать ресурс той или иной детали. Никто не закладывает в машину большей прочности, чем нужно для гарантии. С чего это?

Вы не задумывались, почему автопроизводители сегодня дают гигантские гарантии на свои машины: 3 года, 5 лет, 150 000 км? Это очень много. И производитель уверен в своей продукции. Так они заставляют автовладельцев дольше кормить официальных дилеров визитами на сервис. А после окончания гарантии машина почему-то резко начинает сыпаться.

Оцинковки это тоже касается. Возьмите VW Audi — раньше они не ржавели годами без краски и грунта. А сейчас? Сейчас они тоже оцинкованы, но ржавеют.

Можно приводить много примеров и дальше, но есть две вещи, о которых надо сказать. Несмотря на глобализацию, не все компании пошли по пути одноразовости. И хотя тенденция есть даже у них, пока что неплохо держатся Hyundai-Kia, у которых довольно большая степень детализации запчастей. Те же ступичные подшипники можно заменить отдельно, лампочки меняются относительно легко. Довольно надежны, с более-менее адекватным регламентом, Toyota Lexus . Mercedes сделан не так хреново, как VAG и всё, что с ним связано.

Не то, чтобы остальные машины плохие. Нет. Просто ремонт и содержание их обходится намного дороже, чем раньше. В разы. И я не уверен, что это хорошо — даже для самих производителей. Были бы оригинальные мелкие резинки и фильтры, которые не обязательно менять в сборе — глядишь, было бы больше желающих купить качественный оригинал.