Водителей научили бороться с трещинами на стеклах средством из косметички 

В автомобиле зачастую находится множество вещей, но иногда самого нужного под рукой не оказывается. Однако средства, которые обычно лежат в женской косметичке, могут оказаться полезны. Эксперты объяснили, для чего пригодятся подобные мелочи в машине.

Мало кто знает, но маленькие трещины на стеклах автомобиля можно легко убрать. Иногда небольшая царапина способна вырасти, в этом случае стекло придется менять, а это недешевая процедура. Прозрачный лак для ногтей сделает сколы невидимыми, пишет Engine Buzz.

От камней и дорожной пыли могут пострадать фары, со временем на них появляются царапины. Это может не сильно повлиять на их производительность, но выглядит не очень эстетично. В этом случае рекомендуется нанести немного зубной пасты на чистую тряпку и почистить ей фары. Таким образом, частицы пасты заполнят царапины и поверхность вновь станет ровной.

Антисептик для рук теперь есть почти у каждого. Оказывается, его можно использовать не только по назначению. Если дверца машины не открывается, дезинфицирующее средство можно залить в замок, тогда внутри лед растает.

Оливковое масло, которое часто наносят на кожу и волосы, окажется полезным и для автомобилистов. Эксперты советуют применять его для чистки приборной панели машины. Несколько капель масла рекомендуют нанести на кофе-фильтр и протереть поверхность, это избавит ее от пыли и грязи и сделает ее сияющей.