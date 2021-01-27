Водителей научили бороться с трещинами на стеклах средством из косметички 

В автомобиле зачастую находится множество вещей, но иногда самого нужного под рукой не оказывается. Однако средства, которые обычно лежат в женской косметичке, могут оказаться полезны. Эксперты объяснили, для чего пригодятся подобные мелочи в машине.
Мало кто знает, но маленькие трещины на стеклах автомобиля можно легко убрать. Иногда небольшая царапина способна вырасти, в этом случае стекло придется менять, а это недешевая процедура. Прозрачный лак для ногтей сделает сколы невидимыми, пишет Engine Buzz.
От камней и дорожной пыли могут пострадать фары, со временем на них появляются царапины. Это может не сильно повлиять на их производительность, но выглядит не очень эстетично. В этом случае рекомендуется нанести немного зубной пасты на чистую тряпку и почистить ей фары. Таким образом, частицы пасты заполнят царапины и поверхность вновь станет ровной.
Антисептик для рук теперь есть почти у каждого. Оказывается, его можно использовать не только по назначению. Если дверца машины не открывается, дезинфицирующее средство можно залить в замок, тогда внутри лед растает.
Оливковое масло, которое часто наносят на кожу и волосы, окажется полезным и для автомобилистов. Эксперты советуют применять его для чистки приборной панели машины. Несколько капель масла рекомендуют нанести на кофе-фильтр и протереть поверхность, это избавит ее от пыли и грязи и сделает ее сияющей.
Ранее «Профиль» писал о том, как легко можно навести порядок в салоне автомобиля, где часто скапливаются различные чеки, фантики и прочий мусор. Иногда кажется, что он берется из ниоткуда. Водители по-разному борются с этой проблемой: кто-то строго запрещает что-либо есть в машине, другие регулярно платят за чистку салона.