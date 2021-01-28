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Новый Nissan Pathfinder сфотографировали в Москве 

Motor.ru 41 минуту назад
Новый Nissan Pathfinder сфотографировали в Москве
Фото: © Autonews.ru
Nissan Pathfinder, который не продается в России с 2017 года, вернется на рынок. Закамуфлированный кроссовер нового поколения был замечен в Москве на Рязанском шоссе, снимки новинки оказались в распоряжении Autonews.ru.
Издание сообщает со ссылкой на собственные источники, что Nissan действительно планирует возобновить продажи модели Pathfinder в России. Причем кроссовер будут поставлять в страну из-за рубежа, в то время как остальные модели бренда собирают на заводе в Санкт-Петербурге.
Автомобиль, замеченный в столице, — это Pathfinder пятого поколения, премьера которого состоится только 4 февраля. Подробностей о модели пока мало: ожидается, что в основу кроссовера ляжет платформа, на которой построены Altima и Maxima, он изменится внешне, а в салоне появится новая информационно-развлекательная система с большим сенсорным экраном.
По предварительным данным, в гамму двигателей войдет 2,0-литровый турбомотор. Пару ему составит вариатор, который придет на смену нынешнему девятидиапазонному автомату.
Официально в Nissan пока не подтвердили появление нового Pathfinder в России. Вероятно, больше подробностей о модели появится в начале февраля.
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Бортжурнал , Nissan , Nissan Pathfinder
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