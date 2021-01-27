Дизельные моторы могут уйти с рынка первыми 

Двигатели внутреннего сгорания сталкиваются струдностями, которые создают электрокары и правительства, планирующие наложить запрет на использование. Дизельные моторывообще находятся на грани ухода с рынка.

Завод Stellantis, расположенный во Франции, является крупнейшимпроизводителем дизельных двигателей. В этом году предприятие должновыпустить 180 000 электромоторов, а уже к 2025 показатель долженвозрасти до 900 000 единиц.

Главная проблема заключается в том, что придется сократить штатсотрудников. Это объясняется более простой сборкойэлектродвигателей, в то время, как для дизельных моторов необходимобольшее количество деталей. Специалисты полагают, что проблемаразрешится сама собой, так как в скором времени на пенсию уйдутмногие сотрудники.

Stellantis дал обещание не останавливать производство и защищатьрабочие места. В это же время в США планируют создать 1 000 000рабочих мест в автомобильной промышленности и направить все силы насоздание и разработку новых электромобилей. Кроме того, речьзаходит о переходе федерального автопарка на зеленый транспорт.

В прошлом году продажи электрокаров впервые в истории превысилипродажи дизельных автомобилей. Это может говорить о том, чтопоследние в скором времени покинут авторынок.