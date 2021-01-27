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Перестала работать педаль сцепления — как передвигаться 

Car.ru 16 часов назад
Перестала работать педаль сцепления — как передвигаться
Фото: Car.ru
Во время движения можно столкнуться с отказом сцепления. Специалисты разработали рекомендации, которые показывают, какследует действовать в таких ситуациях.
Отказывать сцепление в автомобиле может по нескольким причинам. Сюда можно отнести такие поломки, как облом вилки, обрыв троса иполомка выжимного подшипника. Многие автомобилисты полагают, что сосломанным сцеплением нельзя контролировать дальнейшее движение ипроизводить остановку. Однако существует способ, который позволитпередвигаться на автомобиле без применения третьей педали.
Если из-за сцепления нельзя переключать передачи, то автомобильнужно немедленно остановить при помощи остаточной скорости. Дальнейшее передвижение со сломанным сцеплением осуществляетсяследующим образом — заглушить мотор, включить первую передачу. После этого можно включить зажигание, и крутить мотор при помощистартера. В это же время нужно выжимать педаль газа. Когда моторзапустится, машина дернется вперед и станет набирать скорость. Такможно будет проехать до обочины, чтобы не препятствовать движениюдругих автомобилей.
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Бортжурнал
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