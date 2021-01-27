О чем говорит шипение из бензобака в зимнее время года? 

В сильные морозы транспортное средство начинает вестисебя необычно. В этом году с такой проблемой пришлось столкнутьсямногим автовладельцам в России. Во время движения можно услышатьразные скрипы, которых раньше не было. Из-под капота доноситсясвист замерзших ремней, а во время посещения автозаправочнойстанции можно услышать шипение, которое исходит из бензобака. Последнее сильно настораживает автомобилистов и заставляетусомниться в исправности механизмов, отвечающих заработоспособность автомобиля.

В момент открывания крышки, горловина всасывает воздух. Заметно, что внутри образуется пониженное давление, которые и вызываетзатягивание воздуха, сопровождающееся шипением. Но говорит ли такоеявление о какой-либо неисправности в транспортном средстве?

Ранее от транспортных средств исходил сильный запах горючего. Вовремя остановки и даже в движении в салоне можно было ощущать запахтоплива. И главная причина такого явления — вентиляция резервуара. Топливо очень быстро испаряется, а внутри бака возрастает давление, которое может мешать исправной работе системы питания мотора.

Во время движения температура внутри емкости можетменяться. Например, в холодное время перепады температур могут доходить и до 20градусов — объем паров горючего возрастает, из-за чего растет идавление. Чтобы стабилизировать этот показатель, специалисты решилиприменять вентиляцию бака. Раньше, все вредные пары выбрасывались ватмосферу, но сейчас такое явление запрещено из-за стандартовэкологии. Автомобили постепенно начали оснащаться абсорберами ифильтрами для очистки паров. Система вентиляции бензобака, которая предусмотрена в современныхТС, функционирует совершенно иначе. Датчик давления следит запарами бензина внутри бака и в случае необходимости посылает сигналв блок управления, который подает команды и приводит в движениеклапан. Теперь пары не могут выходить в окружающую среду, так каксначала они направляются в систему очистки.

Когда двигатель заглушен, часть паров улавливает сепаратор. Перед тем, как пройти на улицу, они проходят через фильтр. Последний представляет собой большую банку, в которой есть угольныйпорошок в виде крупных гранул. Электромагнитный клапан нужен длятого, чтобы переключать режимы определения паров топлива. Когдамотор работает, пары идут в систему впрыска топлива. В системе также предусмотрен гравитационный датчик, которыйприменяется для определения положения кузова. Если транспортноесредство переворачивается во время аварии, то этот клапан запираетотверстия для вентиляции, чтобы не допустить протечку. Однако, взимнее время из-за конденсата клапаны бензобака могут приходить в неисправность или заедать. Давлениепрекращает выравниваться, а система подачи топлива сталкивается струдностями.

Признаки поломки адсорбера. Определить данныйдефект можно по следующим признакам:

во время открывания крышки бензобака слышится шипение илисвист; в первые 10 минут работы мотора обороты плавают; во время движения автомобиль теряет тягу; на приборной панели отображается недостоверная информация обуровне топлива; растет расход топлива.

Очень часто в проблеме виновата засорившаяся банка с углем. Ееможно заменить или прочистить.

Итог. Если в зимнее время из бензобака слышитсяшипение, это может говорить о неисправности различных деталей, среди которых и адсорбер. Следует проанализировать состояние ТС напредмет поломок.