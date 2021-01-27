Как силиконовая смазка может навредить автомобилю 

При зимней эксплуатации следует ожидать ускоренногоизноса отдельных узлов и деталей автомобиля. Водители предусмотрительно защищают уязвимые места, используя смазку, топливные присадки. Но, прежде, чем применитьлюбое защитное средство, следует подумать о последствиях. Кпримеру, силиконовая смазка не всегда оказывается вполне себебезопасной и универсальной, как принято считать.

Применение силиконовой смазки. В большинствеслучаев на вопрос о применении силиконовой смазки водительпредложит обработать резиновые дверные уплотнители этим составом. Тогда при перепадах температур в условиях высокой влажности невозникнет проблем с открыванием дверей и крышки багажника. Предотвращается не только примерзание, но и старение резиновыхдеталей.

Свою универсальность смазка демонстрирует и еще в рядеслучаев:

Обновление пластиковых панелей, которые приобретают блеск новыхизделий. Уход за петлями дверей. Исключается скрип при открывании засчет высокой проникающей способности смазки.

Но даже эти позиции, где силиконовая смазка используетсянаиболее часто, не выглядят безукоризненно с позиции баланса«польза/вред». Что нужно учитывать. Чаще всего предпочтение вспособе нанесения силиконовой смазки отдают распылению состава изаэрозольного баллончика. Такой прием позволяет сохранить рукичистыми, а сам процесс обработки занимает меньше времени. Но прииспользовании аэрозоля следует учитывать два обстоятельства:

Вещество при случайном попадании на синтетику впоследствиитрудно удалить. Это могут быть элементы отделки салона, чехлы илиматериалы сидений. При попадании силикона на автомобильные стекла, они становятсянепрозрачными. К тому же, к веществу активно прилипает дорожнаяпыль, что вскоре сделает автомобиль внешнемалопривлекательным.

Даже если владелец автомобиля купил силиконовый спрей, его лучшенаносить при помощи тканевой салфетки. Такой способ только улучшиткачество обработки, не допуская попадания силикона на соседниеповерхности. Затраты времени при таком способе обработки будутсопоставимы.

Существует мнение, что применение защитного состава эффективнопри его нанесении на направляющие элементы в оконной рамке. Можнорассчитывать, что стекла не примерзнут к материалу и окно удастсяоткрыть в любых условиях. Стоит опять напомнить, как влияет составна прозрачность стекол и их загрязнение. К тому же, так ли важнанеобходимость в открывании стекол в мороз?

Применение силиконовой смазки недопустимо для восстановленияэластичности щеток стеклоочистителей. Покупка новых «дворников»обойдется дешевле, чем последующие затраты на восстановлениянормальной прозрачности лобового стекла.

В качестве заключения. Распространенное мнениеоб универсальности силиконовых спреев слегка преувеличено. Передиспользованием следует учесть рекомендации производителя, а такжене доверять советам случайных автомобильных «экспертов».