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Дизайнер классической «Нивы» раскритиковал внешность Niva Travel 

Motor.ru 2 часа назад
Дизайнер классической «Нивы» раскритиковал внешность Niva Travel
Фото: © Lada
Автор дизайна ВАЗ-2121 и ВАЗ-2123 Валерий Семушкин высказал свое мнение о внедорожнике Lada Niva Travel — преемнике Chevrolet Niva. Комментарии экс-стилиста АвтоВАЗа, который остался недоволен рестайлингом, появились на YouTube-канале «Русский автомобиль».
По мнению Семушкина, радикальное обновление экстерьера Chevrolet Niva вышло неудачным. Дизайнер раскритиковал громоздкий передок внедорожника, который не сочетается с боковинами и общей формой кузова, а также нагромождение разъемов в районе передней стойки. Шильдик Lada выглядит инородно, будто его «приклеили временно».
Автомобиль получил множество ломаных углов, а также выемок, из которых придется вымывать грязь вручную после каждой поездки по бездорожью.
© Lada
Вертикальные фонари Niva Travel с диодным наполнением теряются в общем множестве элементов, а частично окрашенный бампер создает ощущение «дробности». Колесные арки и вовсе напомнили дизайнеру не слишком качественный «тюнинг 90-х годов». Единственным нововведением, которое Семушкин оценил, стала форма фар.

«Удивительно, но мне кажется, что здесь профессионалы не работали», — заявил Семушкин.

Кроме этого, он пожалел, что все модернизация свелась к внешнему виду технически устаревшего автомобиля, который страдает от излишних вибраций и шума в салоне.
Lada Niva Travel оснащают прежним 1,7-литровым «атмосферником» мощностью 80 лошадиных сил и 127 Нм крутящего момента. Пару двигателю составляет пятиступенчатая «механика», привод — полный с механической блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей.
АвтоВАЗ уже начал принимать предзаказы на внедорожник, начальная цена которого составляет 747 900 рублей.
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Бортжурнал , Chevrolet , Lada , Chevrolet Niva , Автоваз
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