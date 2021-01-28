В России началась сборка обновленного Kia Stinger 

Компания Kia готовится вывести на российский рынок Stinger, переживший обновление в августе минувшего года. Ждать лифтбек осталось недолго: он уже встал на конвейер калининградского «Автотора» и появится у российских дилеров весной, сообщает пресс-служба южнокорейской марки.

Прием заказов на новинку откроют в России уже в ближайшее время, а пока Kia рассказала об оснащении и подтвердила моторную гамму, которая осталась без изменений. В нее входят 2,0-литровая «турбочетверка» в двух вариантах форсировки — 197 либо 247 лошадиных сил (353 Нм), а также 3,3-литровый V6 мощностью 370 сил (510 Нм). Пару двигателям составляет восьмидиапазонный автомат.

Базовую версию Stinger предложат с задним приводом, а более дорогим исполнениям положен доработанный полный привод.

© Kia

С обновлением Kia Stinger получил пересмотренную переднюю и заднюю оптику с тонкой диодной полосой, соединяющей фонари. Колесные диски размерностью 18 и 19 дюймов сменили оформление.

© Kia

В салоне появилась фоновая подсветка, доступны новые варианты отделки под алюминий либо карбон, а также обивка кожей Nappa. На передней панели установили новый 10,25-дюймовый экран-планшет мультимедийной системы. Stinger также обзавелся усовершенствованным комплексом безопасности ADAS, который будет доступен и россиянам. Другие подробности об оснащении российского лифтбека Kia пока держит в секрете — они будут раскрыты ближе к старту продаж.

На данный момент в России продают дорестайлинговый Kia Stinger. За лифтбек дилеры просят от 2 314 900 до 4 604 900 рублей.