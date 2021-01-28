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Самые популярные трехлетки в России 

Car.ru 3 часа назад
Аналитики определили самые ликвидные подержанные авто
Фото: Car.ru
Аналитиками был составлен рейтинг самых ликвидныхподержанных авто прошлого года. На первой позиции в массовомсегменте оказался Hyundai Creta. Кросс за трехлетнюю эксплуатациюсмог сохранить до 90,30 процента начальной цены.
В массовом классе лидером стал Volkswagen Polo. За 3 годаэксплуатации автомобиль сохранил до 82,69% начальной стоимости. Вгольф-классе первую позицию занимает Kia Ceed с показателем 79,44%. В бизнес-сегменте лидером является Toyota Camry — 78,64%
Среди компактных SUV первую позицию занимает Hyundai Creta -90,56%. В классе средних кроссов и внедорожных версий лидерстводосталось Kia Sorento со значением 82,74%. В сегменте больших SUVпервое место рейтинга отдали версии Tahoe от Chevrolet — 73,43%. Среди пикапов на первой позиции оказалась модель Hilux от Toyota -77,62%.
Smart Fortwo стал самым популярным в премиальном сегменте -79,37%. В гольф-классе ТОП возглавила версия Infiniti Q30, споказателем 77,74%. Audi A4 занимает первое место в среднем классе— 70,67%. Лидером в бизнес-сегменте среди премиальных авто сталLexus ES, показавший результат — 74,96%. Среди современныхкомпактных премиальных SUV первую позицию отдали Lexus NX, продемонстрировавшему 78,8%.
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Бортжурнал , Hyundai , Smart Fortwo , Audi , Chevrolet , Kia , Hyundai Creta , Lexus , Volkswagen Polo , Lexus NX , Toyota , Kia Sorento , Volkswagen , Toyota Camry , Audi A4 , Infiniti Q30
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