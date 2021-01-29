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Tesla модернизировала две модели: теперь без традиционного руля 

Wroom.ru 2 часа назад
Tesla решила обойтись без традиционного руля
Фото: wroom
Компания Tesla представила обновленные модели Tesla Model S и Model X.
Как сообщает «Авторевю», лифтбек Tesla Model S получил новые бамперы и колеса, а также темный декор вместо хрома. Существенно изменился и салон. Так, главным новшеством интерьера стал штурвал вместо традиционного руля, ранее использовавшийся только на концептах.
Кроме того, вместо подрулевых рычажков теперь работают сенсорные кнопки и барабанчики на спицах штурвала. Внимания заслуживает и новый 17-дюймовый «горизонтальный» телевизор, расположенный по центру передней панели. Обновились сиденья второго ряда, к тому же у задних пассажиров теперь есть свой восьмидюймовый дисплей.
Серьезные изменения затронули и технику. У базовой версии хэтчбека Tesla Model S Long Range — полный привод и два двигателя с пиковой отдачей 679 л. с. Время разгона до 60 миль в час (97 км/ч) составляет 3,1 секунды. Максимальная скорость осталась прежней — 249 км/ч. Такая «Тесла» стоит 80 тысяч долларов.
Хэтчбек в версии Plaid получил три электромотора общей мощностью 1034 л. с. До 97 км/ч автомобиль разгоняется за 1,99 секунд, а максимальная скорость составляет 322 км/ч при использовании специальных колес. Такая машина обойдется в 120 тысяч долларов.
Те же доработки коснулись и кроссовера Tesla Model X. Кроме того, у автомобиля изменились задние фонари. Двухмоторный вариант проезжает 579 километров и оценивается в 90 тысяч долларов. Трехмоторная «Тесла» предлагается за 120 тысяч долларов.
Рестайлинговые лифтбеки Tesla Model S встанут на конвейер уже через несколько недель, а чуть позже будет запущено и производство кроссоверов Model X.
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Бортжурнал , Tesla , Tesla Model S
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