Электрокар Genesis можно будет подзарядить за пять минут

Премьера первого серийного электромобиля Genesis уже не за горами, о чем ясно свидетельствуют снимки ходовых прототипов, наматывающих тестовые километры на дорогах Германии в эти дни.

Несмотря на то, что под маркой Genesis концерн Hyundai Motor производит высококлассные, богато укомплектованные автомобили, перспективный электромобиль будет рассчитан на широкий спрос. Пятидверный лифтбек длиной 4,5 м получит стилевые черты кроссовера — вроде больших колес и пластиковых расширителей колесных арок.

Особенностью машины станет режим быстрой подзарядки батареи, который позволит водителю за пять минут восполнить целых 100 км запаса хода. Электромобиль Genesis также получит медиасистему, спроектированную при участии Apple . Дизайн авто отдельными элементами будет перекликаться с прошлогодним концепт-каром Genesis Mint.

Стоит отметить, что Genesis с новинкой присоединится к рискованному маркетинговому эксперименту с установкой камер вместо боковых зеркал. Любопытно, как корейцы это реализуют. Опыты Audi Honda вызвали противоречивые отзывы.

В части техники электромобиль базируется на новой чисто электромобильной модульной платформа E-GMP, которая в ближайшие пять лет будет растиражирована в миллионах электромобилей множества моделей марок Hyundai, Kia и Genesis.