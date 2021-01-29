Эксперт предостерег от ошибок при «холодном» запуске двигателя

Многие водители допускают типичные ошибки при запуске двигателя в холодную погоду — в частности, долго крутят стартером, хотя никаких вспышек двигатель не производит. Тем самым они «сажают» аккумулятор, рассказал руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко.

По словам автоэксперта, при первом запуске нужно включить свет и электронные помощники, чтобы дать аккумуляторной батарее «взбодриться». Автомобилистов предупредили о критических для машины морозах

«И самое главное — ни в коем случае не крутить стартер слишком долго. Если вы дали нагрузку, и аккумулятор «взбодрился», покрутите секунд 5-7. Если вспышки нет, подождите секунд 20-30 и ещё раз повторите», — отметил Мартыненко в эфире «Радио 1».

Кроме того, автоэксперт предостерёг от неправильного прикуривания автомобиля. Так, аккумулятор донорского автомобиля нельзя напрямую подключать проводами к аккумулятору машины, которую надо завести — он может рассыпаться. В этом случае правильно соединять «плюс» с «плюсом» напрямую, а «массу» (чёрный минусовый провод) подключать не к «массе» аккумулятора, а двигателя автомобиля, который необходимо завести.