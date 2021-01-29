Старым грузовикам закрыли доступ в Петербург 

Власти Санкт-Петербурга объявили о введении запрета на въезд на территорию города грузовых автомобилей, двигатели которых имеют экологический класс ниже "Евро-3". Это первый случай в России, когда сразу же вводится столь мощный экологический барьер для автомобилей. Даже в Москве действуют более щадящие и гибкие ограничения. Примерно 20% грузового подвижного состава России не проходит экологическое "сито", владельцев таких грузовиков ждет разорение, предупреждает профсоюз дальнобойщиков.

О том, что в Санкт-Петербурге начал действовать запрет на въезд грузовиков весом более 8 тонн с экологическим классом моторов «Евро-0», «Евро-1» и «Евро-2», сообщил комитет по благоустройству города. В Смольном подчеркнули, что для этого были внесены изменения в региональное постановление правительства «О порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения в Санкт-Петербурге», которые вступили в силу с 28 января 2021 года.

«Шум большегрузов мешает горожанам, выхлопы значительно загрязняют воздух. Регулировать движение грузового транспорта по дорогам города можно за счет ограничения проезда таких машин в жилых районах, — сообщает пресс-служба мэрии. —

В соответствии со вступившими изменениями по дорогам Петербурга прекращено движение большегрузов, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 8 тонн ниже экологического класса «Евро 3».

Это позволит снизить выбросы вредных и загрязняющих веществ».

В комитете уточнили, что Санкт-Петербург стал первым регионом в России, «где введены такие требования к экологическим характеристикам грузового транспорта». Чиновники уверяют, что подобные изменения напрямую коррелируют с целям национального проекта «Экология». В то же время пропуски, выданные ранее грузоперевозчиками для проезда в административных границах города, сохранят свою легитимность в пределах срока их окончания, несмотря на экологический класс транспорта.

На заседании по поводу экологического барьера, по словам властей, присутствовали грузоперевозчики города и представители уполномоченного по правам предпринимателей в Санкт-Петербурге, американской торговой палаты в России и ассоциации «Грузавтотранс».

Однако столь серьезное ограничение все же застало врасплох многих водителей грузового транспорта, сообщил «Газете.Ru» руководитель межрегионального профсоюза водителей профессионалов (МПВП) Александр Котов . По его словам, многие индивидуальные предприниматели, которые занимаются частным извозом, узнали об этом только сейчас.

Собеседник издания подчеркнул, что в Санкт-Петербурге сразу же вводятся очень серьезные ограничения, даже более жесткие, нежели сейчас действуют в Москве. В столице с 2015 года грузовики с экологическим классом двигателей ниже «Евро-3» могут свободно проезжать по городу, за исключением территорий внутри Третьего транспортного кольца, а коммерческие автомобили грузоподъемностью свыше 1 тонны с моторами ниже «Евро-2» не могут въезжать на МКАД и за его внутренние границы.

«Они нашли самый удобный момент, когда люди еле-еле выживают из-за кризиса, вводят какие-то драконовские санкции. Потерпели бы, когда закончится вся эта история с коронавирусом», — прокомментировал «Газете.Ru» Александр Котов.

По словам лидера профсоюза дальнобойщиков, такие необдуманные решения приведут к краху бизнеса многих индивидуальных предпринимателей, занятых в перевозках.

«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека получил письмо мэра Москвы Сергея Собянина, в котором выражается поддержка предложения правозащитников по ограничению движения легковых автомобилей низких экологических классов», — говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Причем в Совете говорят не просто о грузовом транспорте, а об всех автомобилях, включая легковые машины горожан и гостей столицы.

Не упоминаются никакие скидки для пенсионеров, инвалидов или ветеранов, обладающих, к примеру, довольно старыми автомобилями.

В СПЧ приводят статистику, согласно которой в 2016 году суммарная доля автомобилей в крупных городах с моторами «Евро-3» и ниже составляла 40%.

Всего же, по данным аналитического агентства «Автостат», практически 60% легкового автопарка России не проходит экологический барьер «Евро-3». Это означает, что владельцы таких машин не смогут ездить по Москве.

Подобные инициативы в корне неправильные, поскольку создают дискриминацию среди россиян, убежден экс-депутат Госдумы , лидер «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин . Он считает, что необходимо либо вводить тотальный запрет на неэкологичный транспорт и государству помогать гражданам от него избавляться, либо не создавать подобного неравенства.

Вводя запреты на де-факто старые автомобили, власти порождают опасный прецедент реального расслоения гражданского общества страны на страты и классы.