Genesis зарегистрировала названия для 6 электромобилей

Первый из электрокаров от Genesis должен появиться уже в 2021 году.

Известно, что в текущем году представят первый электрическийавтомобиль от Genesis. Скорее всего это будет кроссовер, которыйстанет шестым по счету в линейке южнокорейского бренда. Название его пока держится в секрете.

Тем не менее, Genesis уже зарегистрировал права сразу на 6электрических моделей. Это G70e, G80e, G90e, GV70e, GV80e и GV90e. Последняя позиция заслуживает отдельного разговора.

Ведь еще не был представлен люксовый кроссовер Genesis GV90 страдиционным двигателем. Поэтому не исключено, что на рынок сразу будет выведена электрическая версия. Также есть вероятность того, что оба варианта дебютируют параллельно.