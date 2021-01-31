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Компания Genesis зарегистрировала названия для 6 электромобилей 

Car.ru и ещё 1 7 часов назад
Genesis зарегистрировала названия для 6 электромобилей
Фото: car.ru
Первый из электрокаров от Genesis должен появиться уже в 2021 году.
Известно, что в текущем году представят первый электрическийавтомобиль от Genesis. Скорее всего это будет кроссовер, которыйстанет шестым по счету в линейке южнокорейского бренда. Название его пока держится в секрете.
Тем не менее, Genesis уже зарегистрировал права сразу на 6электрических моделей. Это G70e, G80e, G90e, GV70e, GV80e и GV90e. Последняя позиция заслуживает отдельного разговора.
Ведь еще не был представлен люксовый кроссовер Genesis GV90 страдиционным двигателем. Поэтому не исключено, что на рынок сразу будет выведена электрическая версия. Также есть вероятность того, что оба варианта дебютируют параллельно.
А пока фотошпионами замечен прототип кроссовера под условнымназванием Genesis EV. Он получит архитектуру Hyundai/Kia ElectricGlobal или же E-GMP. Ожидается, что на одной зарядке автомобильсможет проехать до 500 км. При этом запас питания на 100 километров может быть пополнен всего за 5 минут.
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Бортжурнал , Кроссовер , Hyundai , Kia
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