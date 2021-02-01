Почти миллионеры: что можно купить за миллион в 2021 году 

Весь прошлый год цены на новые автомобили в России росли как на дрожжах и в итоге вдвое опередили официальные темпы инфляции. Отчасти виной тому стала захлестнувшая мир пандемия инфекции COVID-19, с её локдаунами и разрывами цепочек поставок, — но не стоит сбрасывать со счетов и падающий курс рубля. Согласитесь, каждое такое повышение воспринимается всё болезненнее, и вот наступает момент, когда условный порог входа в мир, к примеру, BMW — это два с лишним миллиона рублей. А ведь каких-то шесть лет назад всё было совсем иначе.

В 2014-м от 2 550 000 рублей «начинался» Porsche Macan — теперь столько стоит Geely Tugella . В два миллиона вполне укладывался премиум-кроссовер попроще, а вариантов до 1 миллиона рублей была тьма-тьмущая. Сейчас выбор машин «до миллиона» сильно ограничен, и мы внимательно изучили предложения производителей и собрали здесь всё, что удалось найти. Разумеется, о каких-либо специфических требованиях к этим автомобилям не может быть и речи — только руль, четыре колёса и возможность доехать из пункта А в пункт Б. Комфорт — если повезет.

Входная цена «Гранты» — 499 900 рублей. Хэтчбек стоит от 545 500, лифтбек — от 521 900, а универсал — от 528 900 рублей. Версия с приставкой Cross оценена минимум в 615 900 рублей, а «драйверская» Drive Active — в 684 900.

Цены на Niva Travel варьируются от 747 900 до 905 900 рублей. В топе внедорожник оснащается подогревом лобового стекла, мультимедийной системой с экраном на семь дюймов, USB и Bluetooth, кондиционером и задними парктрониками.

В категорию «машин до миллиона рублей» попадает вся нынешняя линейка Лады — от Granta до обновлённой Lada Niva Travel (747 900–905 900 рублей). Исключение — седан Vesta Sport, который даже в базовой версии стоит 1 109 900 рублей. Окончательная цена, конечно, зависит от комплектации, а в некоторых случаях и двигателя, но общая картина от этого в целом не меняется. Самый же доступный вариант — Lada Granta седан в версии Standard с ценником 499 900 рублей. Такая машина оснащена 87-сильным мотором 1.6 и пятиступенчатой «механикой». В противоположной от неё стороне, упираясь в заданный нами «финансовый потолок», расположился XRay Cross 1.8 Luxe с ручной коробкой, селектором режимов движения и климат-контролем за 992 900 рублей.

Базовый UAZ Patriot Classic — это 969 000 рублей. У него будут зеркала с электроприводом и аудиоподготовка, но не будет кондиционера. Следующая после Classic версия Comfort «просит» уже 1 100 000 рублей.

Если же вы предпочитаете внедорожники, то вам к «УАЗу». До миллиона пока ещё стоит Patriot Classic и «Пикап» c «механикой», «Хантер» и простые версии СГР («Буханка»). А цены на машины с автоматической трансмиссией или приставкой «Экспедиция» уже находится за психологической отметкой. Даже «Хантер» с ярко-оранжевым кузовом, мостами «Спайсер», задней блокировкой дифференциала и подогревом сидений — это минимум 1 088 900 рублей.

Диапазон цен на Renault Sandero — 697 000–832 000 рублей. Покопавшись в конфигураторе, можно собрать машину в цвете «металлик» (+15 000 рублей), с навигацией, климат-контролем и подогревом лобового стекла за 910 000. Двигатель при этом будет 1.6 (82 силы) в паре с механической коробкой передач.

Renault Duster Access за 912 000 рублей — самый доступный вариант внедорожника. В списке оборудования этой комплектации есть, к примеру, тканевая обивка салона, стальная защита картера и электрический обогреватель салона. Двигатель — атмосферный 1.6, сопряжённый с пятиступенчатой «механикой».

Renault Sandero Stepway в комплектации Drive и с мотором 1.6 на 113 сил обойдётся в 973 000 рублей. Климат, круиз и мультимедиа с навигацией включены в стандартное оснащение.

Приподнятый седан Logan Stepway Drive c таким же двигателем, но в паре с вариатором, стоит 987 000 рублей.

Хэтчбек Renault Sandero и родственный ему седан Logan тоже стоят меньше миллиона рублей. Даже с самой дорогой начинкой — мотор 1.6 на 102 силы и четырехдиапазонный автомат — пятидверка обойдётся в 902 000 рублей. Логан в такой же версии будет ещё дешевле, от 889 000 рублей. В стане кроссоверов между тем не по карману окажутся Arkana (от 1 211 000 р.) и Kaptur (от 1 140 000 рублей), а вот Duster вполне себе подойдёт, но только в начальной версии Access (912 000 рублей). Правда, мы пока не знаем, как изменится цена на кроссовер нового поколения. Как вариант можно ещё рассмотреть приподнятые Sandero Stepway и Logan Stepway

Из Фольксвагенов при бюджете в миллион рублей доступным окажется только Polo , причём можно взять не самую бедную версию Respect. Там будут диодные фары и фонари, кондиционер, подогрев передних сидений и зеркал, а также система контроля давления в шинах. По прайсу такая машина стоит 952 000 рублей.

Не предложит богатства выбора и Skoda — один Rapid , да и тот исключительно с «механикой». Зато есть какой-никакой выбор двигателей: «атмосферник» 1.6 MPI как бы един в двух лицах и выдаёт либо 90, либо 110 лошадиных сил. Интересно, что в Шкоде «до миллиона» не будет климат-контроля, только кондиционер. Вот такие они, современные реалии.

До миллиона стоят две комплектации Picanto: Classic и Comfort. Можно выбрать двигатель — 1.0 (67 л.с.) или 1.2 (84 л.с.) — от которого зависит тип коробки передач: старшему мотору полагается четырехдиапазонный автомат. В «Комфорте» у хэтчбека будут подогревы руля и сидений, зеркала с электроприводом, отделанные кожей обод руля и рычаг КПП.

У Rio за условно те же деньги двигатели будут помощнее (100 и 123 силы), но оснащение останется на том же уровне, если только это не версия Luxe за 969 900 рублей. Там уже будут подогрев лобового стекла, форсунок омывателя и климат-контроль.

Rio X с обвесом из неокрашенного пластика по периметру кузова самый дорогой из троицы. Версия Comfort с мотором 1.6 стоит 994 600 рублей, а предлагает куда меньше, чем упомянутый ранее Rio Luxe.

В модельном ряду Kia до миллиона рублей стоят только субкомпакты вроде Picanto Rio , причём последний будет даже с автоматом. Ещё версия Comfort за 974 900 рублей порадует подогревом передних сидений и руля, электрическими стеклоподъёмниками и двигателем 1.6 мощностью 123 лошадиные силы. Такой же хэтчбек Rio X окажется на 20 000 рублей дороже, а крошечный Picanto в исполнении Comfort, наоборот, позволит сэкономить 40 000 рублей.

Седан Hyundai Solaris Active оценён в 805 000 рублей. За эту сумму предлагают 100-сильный мотор 1.4 MPI (100 сил и 132 Нм) в паре с «механикой», только передние электростеклоподъёмники и стальные 15-дюймовые колёса.

Бестселлер марки, Solaris , уже приблизился к опасной отметке, ведь самый дешёвый вариант седана с автоматом оценён в 926 000 рублей. Но ещё ближе к «заветному» миллиону версия Comfort за 996 000 рублей. Там есть и подогрев руля, и круиз-контроль, и руль с отделкой кожей, и приборная панель Supervision с дисплеем диагональю 4,2 дюйма. Кроссовер Creta, увы, в категорию «машин до миллиона» не попадает: самый простой вседорожник в версии Standart обойдётся в 1 097 000 рублей.

И другие…

До миллиона рублей стоят две первые комплектации JAC S3 — Comfort и Luxury. Обе с безальтернативным «атмосферником» 1.6 (109 сил и 146 Нм) и шестиступенчатой «механикой». При этом даже у S3 Luxury (949 000 рублей) будет пластиковый руль и обивка сидений тканью.

JAC J7 в средней комплектации Comfort стоит 999 000 рублей. Лифтбек предлагается только с турбочетвёркой 1.5 мощностью 136 сил (200 Нм) и пятиступенчатой «механикой». В списке оснащения этой версии есть люк с электроприводом, кондиционер, отделка сидений кожей, круиз-контроль, камера заднего вида и медиасистема, дружащая со смартфонами.