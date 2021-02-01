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Избежать замерзания омывайки зимой поможет простой способ 

Профиль 4 часа назад
Избежать замерзания омывайки зимой поможет простой способ
Фото: Twitter
В холодное время года водители часто сталкиваются с тем, что жидкость стеклоомывателя подмерзает. Это происходит из-за того, что на морозе в подводящих трубках и форсунках образовывается лед, который препятствует поступлению жидкости на стекло. Автоэксперты рассказали, как избежать проблемы.
Так, если жидкость вдруг замерзла в подводящих трубках или форсунках, причиной этому может быть ее сомнительное качество, пишет «Автовзгляд». В этом случае нужно просто сменить марку омывайки.
Но перед этим следует провести простой эксперимент, который поможет выявить, что продукт действительно некачественный. Для этого бутыль с небольшим количеством омывайки нужно положить в багажник. Плохая жидкость при первых же понижениях температуры воздуха на улице начнет замерзать. Однако если с качеством все в порядке, а жидкость стеклоомывателя по-прежнему не льется на стекло, нужно убедиться в работоспособности подающего моторчика и в отсутствии протечек.
Кроме того, причина замерзания омывайки может скрываться и в некоторых физических процессах. Чтобы жидкость не убегала обратно в бачок и лилась «по первому же требованию», в систему подачи внедрили обратный клапан. При срабатывании подающего моторчика он открывается, и жидкость поступает на стекло.
Но состав омывайки, находящейся в патрубках, может меняться, а изопропиловый спирт — испаряться. Если омывателем долго не пользоваться, то оставшаяся в патрубках жидкость, потеряв часть свойств, замерзает.
Для того, чтобы избежать подмерзания омывайки в патрубках зимой, нужно убирать из системы обратный клапан. В результате риск образования льда в подводящих трубках и форсунках будет сведен к минимуму.
Ранее автомобилистам объяснили, как разморозить замерзшую омывайку.
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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