АВТОВАЗ может снизить производство LADA Granta 

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АВТОВАЗ может снизить темпы сборки автомобилей семейства LADA Granta . По данным паблика AvtoVAZ News , с нынешней нормы 47 машин в час конвейер предприятия в марте 2021 года перейдет на выпуск всего 39 машин в час. На самом АВТОВАЗе эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Как заявили изданию «За рулем» в пресс-службе завода, в компании не комментируют график производства, но главным показателем работы следует считать наличие машин в автосалонах дилерской сети. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2020 года в России было продано 126112 автомобилей LADA Granta, что на 7,2% ниже показателя годичной давности. Таким образом, эта модель удерживает лидерство на российском рынке третий год подряд.

В настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового поколения LADA Granta, чье появление на рынке запланировано на 2023 год.