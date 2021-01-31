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АВТОВАЗ может снизить производство LADA Granta 

Автостат и ещё 2 31 января 2021
АВТОВАЗ может снизить производство LADA Granta
Фото: Автостат
АВТОВАЗ может снизить темпы сборки автомобилей семейства LADA Granta. По данным паблика AvtoVAZ News, с нынешней нормы 47 машин в час конвейер предприятия в марте 2021 года перейдет на выпуск всего 39 машин в час. На самом АВТОВАЗе эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
Как заявили изданию «За рулем» в пресс-службе завода, в компании не комментируют график производства, но главным показателем работы следует считать наличие машин в автосалонах дилерской сети. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2020 года в России было продано 126112 автомобилей LADA Granta, что на 7,2% ниже показателя годичной давности. Таким образом, эта модель удерживает лидерство на российском рынке третий год подряд.
В настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового поколения LADA Granta, чье появление на рынке запланировано на 2023 год.
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Бортжурнал , Lada Granta , Lada , Автоваз
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