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ГИБДД заставит каждого водителя возить с собой комплект запасных лампочек 

Car.ru 7 часов назад
ГИБДД заставит каждого водителя возить с собой комплект запасных лампочек
Фото: Car.ru
Как известно, теперь сотрудники ГИБДД смогутостанавливать автомобили и при выявлении любых, даже минимальныхнесоответствий приостанавливать действие диагностических карт. Таким образом, даже перегоревшая лампочка может стать серьезнойпроблемой, если не поменять ее прямо на месте.
Исключением для работников ГИБДД будут случаи, когдаавтомобилист прямо на месте устранит неисправность. К примеру, устранит тонировку или заменит перегоревшую лампочку в фаре. Таким образом, водителей фактическиобязывают возить с собой запасной комплект фар, и в этом смыслебольше всего можно посочувствовать обладателям ксеноновых исветодиодных лампочек.
Если же водитель не успеет устранить неисправность и к тому жепройти техосмотр снова за 72 часа, автомобиль не сможет далееэксплуатироваться. Более того, придется оплатить штраф, затемвосстановить документы, заняться страховкой. В общем, автомобилистам придется пополнить набор запчастей для авто, чтобыпотом не тратить драгоценное время и деньги.
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Бортжурнал , ГИБДД
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