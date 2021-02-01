У главного офиса «АвтоВАЗа» запретили парковаться иномаркам

В Сети появилась информация о том, что припарковаться углавного офиса «АвтоВАЗа» теперь могут только сотрудники Альянса.
Президент «АвтоВАЗа» и сотрудники компании отдают предпочтениеисключительно продукции российского автопрома. Все дело вкорпоративной политике автогиганта. Исходя из нее они приезжают наработу исключительно на автомобилях «АвтоВАЗа».
Пользователи группы AvtoVAZNews в «ВКонтакте» подтвердили данную информацию о том, чтостоянка у главного здания разрешена только для АльянсаRenault-Nissan-Mitsubishi-АвтоВАЗ. Данный запрет имеетдокументальное подтверждение. Если же сотрудник компании ездит наиномарке, то ему попросту не дадут пропуск. Сотрудникам, отдающимпредпочтение не российскому автопрому данная корпоративная этикапоказалась странной.
Ожидается, что самой яркой новинкой «АвтоВАЗа» в 2021 годустанет внедорожник Lada Niva Travel, получивший значительныеобновления после возвращения на него прав на выпуск.