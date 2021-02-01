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Tesla Model S и X научили самостоятельно включать заднюю передачу 

Motor.ru и ещё 1 3 часа назад
Tesla Model S и X научили самостоятельно включать заднюю передачу
Фото: © Tesla
На прошлой неделе Tesla обновила Model S и Model X. Модели почти не изменились внешне, но получили пересмотренный интерьер и мощную силовую установку. Оказалось, что электрокары также наделили необычной функцией: они смогут самостоятельно включать заднюю передачу.
Самым заметным нововведением в салоне обновленных Model S и Model X стал «штурвал», которым заменили традиционный руль. Поклонники марки высказали опасения, что с таким рулем электрокары могут не выпустить на рынок, а также обратили внимание на отсутствие привычных элементов управления.
На вопрос о том, как сдавать назад, глава Tesla Илон Маск ответил в своем Twitter. Он рассказал, что с обновлением автомобили научились угадывать нужное направление движения и автоматически переключаться между режимами. Для этого она использует данные навигатора, а также камеры кругового обзора, которые «видят» препятствия.
Однако возможность ручного переключения электрокарам все же оставили: в случае слабого сигнала GPS или при плохом освещении водитель сможет самостоятельно переключить передачу, используя сенсорный экран мультимедийки.
Как и нестандартный руль, новшество может обернуться проблемами для Tesla. Издание Motor Trend уже обратилось в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA) с вопросом, можно ли выпускать на дороги автомобиль без селектора передач, но пока не получило ответа.
Tesla представила Model S и Model X получили первое серьезное обновление с 2012 года. Оба электрокара получили силовую установку Plaid, состоящую из трех моторов и развивающую 1034 лошадиные силы.
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Бортжурнал , Tesla , Tesla Model S , Илон Маск
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