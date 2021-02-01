Honda показала детали салона нового HR-V 

В преддверии премьеры HR-V нового поколения, которая намечена на 18 февраля, Honda опубликовала очередные тизеры. На этот раз на изображениях видны детали салона новинки, который, как и экстерьер, был существенно пересмотрен.

На фотографиях Honda показала мультимедийную систему HR-V, оснащенную сенсорным дисплеем. В отличие от экрана предшественника, он не встроен в переднюю панель полностью, а «парит» над ней. Судя по тизеру, «мультимедийка» поддерживает Apple CarPlay и имеет функцию беспроводного подключения смартфона.

Громкость звука, а также климатическая установка управляются с помощью аналоговых шайб-крутилок. На другом изображении виден динамик аудиосистемы, встроенный в дверь, а на последнем — люк на крыше кроссовера.

Ранее Honda показала заднюю часть нового HR-V с рельефной пятой дверью, заваленными стойками и спойлером над задним стеклом. Также на более ранних тизерах появился шильдик e:HEV, указывающий на гибридную силовую установку.

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Honda HR-V нового поколения дебютирует в Японии, где он продается под именем Vezen, а позже доберется до других рынков. В Европе модель предложат только в бензоэлектрической версии с двумя электромоторами, которой оснащаются хэтчбек Honda Jazz и кроссовер CR-V.