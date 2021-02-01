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Lexus опубликовал новое изображение загадочного электрокара 

Motor.ru и ещё 1 2 часа назад
Lexus опубликовал новое изображение загадочного электрокара
Фото: © Lexus
Компания Lexus продолжает тизерную кампанию нового загадочного электрокара, который дебютирует в течение 2021 года в статусе концепта. В начале декабря прошлого года японская марка опубликовала снимок, на котором запечатлена передняя часть машины, а 1 февраля распространила изображение кормы будущей модели.
На новом тизере можно рассмотреть светящуюся надпись Lexus на двери багажника (речь, по всей видимости, идет о концептуальном кроссовере), спойлер, тонкие светодиодные задние фонари, расположенные горизонтально, и крышу, визуально разделенную на два сегмента. В том же стиле выполнен и передок электрокара — с оптикой сложной формы, подсвеченным логотипом и заглушкой на месте радиаторной решетки.
© Lexus / Первый тизер электрокара Lexus
Шоу-кар, по всей видимости, призван продемонстрировать дизайн серийных электрокаров Lexus, в основу которых ляжет архитектура e-TNGA. В частности, речь идет о будущей модели, которая станет вторым электрокаром японского бренда после электрической версии кроссовера UX, представленной в 2019 году.
Ранее стало известно, что Lexus работает над собственной системой управления электроприводом — технология получила название Direct4. Она станет одним из важнейших шагов на пути к будущей электрификации модельного ряда и, по заверениям представителей марки, «обеспечит лучшие управляемость и контроль, а также снижение уровня шума».
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Бортжурнал , Lexus
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