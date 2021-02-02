Indian представил обновленный дорожный мотоцикл FTR1200 

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Первые мотоциклы в США начали выпускать в 1901 году под маркой Indian. Хотя производившая их компания неоднократно оказывалась банкротом, но мотоциклы Indian производятся и 120 лет спустя.

В конце января Indian представил обновленный вариант мощного дорожного мотоцикла FTR1200. Он получил новый двухцилиндровый V-образный двигатель с рабочим объемом 1203 куб. см, сообщает Hypebeast . Максимальная мощность двигателя — 120 л.с., максимальный крутящий момент — 115,2 Н·м.

Агрегаты мотоцикла крепятся к трубчатой раме типа «птичья клетка». Установленный под седлом топливный бак обеспечивает FTR1200 низкий центр тяжести, что должно улучшить управление достаточно тяжелым мотоциклом. Его снаряженная масса составляет 230 кг.

Одна из особенностей мотоцикла — колеса разного размера, 18 и 19 дюймов. Это делает FTR1200 похожим на спортивные модели, выпускавшиеся до Второй мировой войны. Для мотоцикла разработаны специальные шины Dunlop. Обновленный FTR1200 получил новые моноблочные тормоза Brembo и доработанную подвеску.

Мотоцикл в базовой комплектации оснащается круиз-контролем и ABS. Indian также внесли изменения в конструкцию сиденья.