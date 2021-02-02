Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶

Indian представил обновленный дорожный мотоцикл FTR1200 

Профиль 12 часов назад
Indian представил обновленный дорожный мотоцикл FTR1200
Фото: ©Indian Motorcycle International
Первые мотоциклы в США начали выпускать в 1901 году под маркой Indian. Хотя производившая их компания неоднократно оказывалась банкротом, но мотоциклы Indian производятся и 120 лет спустя.
В конце января Indian представил обновленный вариант мощного дорожного мотоцикла FTR1200. Он получил новый двухцилиндровый V-образный двигатель с рабочим объемом 1203 куб. см, сообщает Hypebeast. Максимальная мощность двигателя — 120 л.с., максимальный крутящий момент — 115,2 Н·м.
Агрегаты мотоцикла крепятся к трубчатой раме типа «птичья клетка». Установленный под седлом топливный бак обеспечивает FTR1200 низкий центр тяжести, что должно улучшить управление достаточно тяжелым мотоциклом. Его снаряженная масса составляет 230 кг.
Одна из особенностей мотоцикла — колеса разного размера, 18 и 19 дюймов. Это делает FTR1200 похожим на спортивные модели, выпускавшиеся до Второй мировой войны. Для мотоцикла разработаны специальные шины Dunlop. Обновленный FTR1200 получил новые моноблочные тормоза Brembo и доработанную подвеску.
Мотоцикл в базовой комплектации оснащается круиз-контролем и ABS. Indian также внесли изменения в конструкцию сиденья.
В США обновленный FTR1200 будет доступен весной этого года по цене от $14 тыс. (около 1,06 млн руб. — «Профиль»). В России цена на эту модель мотоцикла начинается от 1,359 млн руб.
Видео дня. Стоимость некоторых марок авто выросла
Профиль: последние новости
Избежать замерзания омывайки зимой поможет простой способ Избежать замерзания омывайки зимой поможет простой способ Водителей научили бороться с трещинами на стеклах средством из косметички Водителей научили бороться с трещинами на стеклах средством из косметички Водителям назвали опасную ошибку при парковке автомобиля Водителям назвали опасную ошибку при парковке автомобиля
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение