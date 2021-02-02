Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Номерной знак в Австралии купили за 2 миллиона долларов 

Car.ru 7 часов назад
Номерной знак в Австралии купили за 2 миллиона долларов
Фото: Car.ru
В Мельбурне, штат Виктория, Австралия, заметилинеобычный Mercedes-AMG C43 Estate. На его номерном знаке на черномфоне была только цифра 1 и обозначение штата, а стоит такаятабличка не менее 2,5 миллиона австралийских долларов.
В пересчете автомобилист отдал за оригинальный дорожный знак 114миллионов рублей, что в несколько раз превышает стоимость самогоавтомобиля. Впервые номерной знак с цифрой 1 выпустили в далеком1932 году, а спустя время табличку решили отправить в департаментпо регистрации автомобилей, где он хранился до 1984 года, когда егопродали с аукциона за 147 тысяч долларов США.
В 2008 году номерной знак для авто с цифрой 1 продали зарекордные 14 200 000 долларов. В Австралии это тоже не новшество, за последние годы там видели с оригинальной табличкой такие модели, как Mercedes E55 AMG, Rolls-Royce, Saab 9000 Turbo, Ferrari, Porsche 911 Turbo и другие.
В Виктории раритетные автономера часто продают на аукционах, есть сообщества, посвященные этой теме.
Видео дня. Стоимость некоторых марок авто выросла
Car.ru: последние новости
Началась финальная стадия умирания национального автопрома Началась финальная стадия умирания национального автопрома «АвтоВАЗ» больше не разрешает парковаться у своего главного здания иномаркам «АвтоВАЗ» больше не разрешает парковаться у своего главного здания иномаркам Citroen пересмотрел стоимость 2 моделей в России Citroen пересмотрел стоимость 2 моделей в России
Комментарии
Бортжурнал , Porsche 911 , Rolls-Royce , Ferrari , Saab 9000 , Porsche , Saab
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение