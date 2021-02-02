Номерной знак в Австралии купили за 2 миллиона долларов 

В Мельбурне, штат Виктория, Австралия, заметилинеобычный Mercedes-AMG C43 Estate. На его номерном знаке на черномфоне была только цифра 1 и обозначение штата, а стоит такаятабличка не менее 2,5 миллиона австралийских долларов.

В пересчете автомобилист отдал за оригинальный дорожный знак 114миллионов рублей, что в несколько раз превышает стоимость самогоавтомобиля. Впервые номерной знак с цифрой 1 выпустили в далеком1932 году, а спустя время табличку решили отправить в департаментпо регистрации автомобилей, где он хранился до 1984 года, когда егопродали с аукциона за 147 тысяч долларов США.

В 2008 году номерной знак для авто с цифрой 1 продали зарекордные 14 200 000 долларов. В Австралии это тоже не новшество, за последние годы там видели с оригинальной табличкой такие модели, как Mercedes E55 AMG, Rolls-Royce Saab 9000 Turbo, Ferrari Porsche 911 Turbo и другие.

В Виктории раритетные автономера часто продают на аукционах, есть сообщества, посвященные этой теме.