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Компания Mitsubishi объявила рублёвые цены на самую непопулярную модель 

Wroom.ru 5 часов назад
Mitsubishi объявила рублёвые цены на самую непопулярную модель
Фото: Mitsubishi
Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross пережил рестайлинг осенью прошлого года, а теперь стали известны цены на обновлённую модель для России.
Это самая непопулярная модель марки на нашем рынке: в прошлом году дилеры продали лишь 1252 таких кроссовера. Для сравнения — спрос на немолодой Mitsubishi ASX вдвое выше, а локализованный Outlander разошёлся тиражом 18 тысяч экземпляров.
В результате рестайлинга Mitsubishi Eclipse Cross получил обновлённый дизайн передка: фары стали тоньше и «острее», а решётка радиатора лишилась хромированной отделки. Также машина утратила горизонтальную планку со светодиодами, делившую заднее стекло на две части. В салоне появились модернизированная мультимедийная система и новые сиденья.
Раньше все версии кроссовера для России оснащали 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с., но теперь на переднеприводные «Эклипсы» будут ставить двухлитровый атмосферник, развивающий те же 150 сил. У полноприводных вариантов останется прежний турбомотор. Единственно возможная трансмиссия — бесступенчатый вариатор.
Обновлённый дизайн и новый двигатель вряд ли помогут улучшить результаты продаж, ведь главным недостатком кроссовера были высокие цены.
До рестайлинга базовый Eclipse Cross стоил 2 180 000 рублей, а модернизированная машина обойдётся уже как минимум в 2 379 000 рублей. Это автомобиль с двухлитровым мотором, передним приводом и неплохим оснащением (семь подушек безопасности, медиасистема, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, датчики света и дождя, обогрев лобового стекла, передних сидений и руля, светодиодные фары).
Кроссовер с турбодвигателем и полным приводом предлагается по цене от 2 719 000 рублей.
Продажи обновлённых кроссоверов Mitsubishi Eclipse Cross начнутся в апреле.
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Бортжурнал , Mitsubishi Eclipse Cross , Mitsubishi ASX , Mitsubishi Eclipse , Mitsubishi
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